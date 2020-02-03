Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Erzurum'da hizmete açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Erzurum'da hizmete açıldı

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük kütüphanesini inceleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek" dedi.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Erzurum'da hizmete açıldı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük kütüphanesini inceleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek" dedi.


Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Erzurum'da hizmet vermeye başladı. 10 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 9 bin metrekare kapalı alanı olan yeni İl Halk Kütüphanesinde oyun alanları, çalışma salonları bireysel çalışma salonları, atölyeler, sinema salonu, konferans salonu, bilgisayar salonu ve kantin bulunuyor.


İlk gün kütüphanede incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, personelin vatandaşa karşı güler yüzlü olmalarını istedi. Kütüphanenin 24 saat boyunca açık olacağı bilgisini paylaşan Vali Memiş, "Türkiye'nin en büyük kütüphanesini ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte kütüphane binasını gezen Vali Okay Memiş, daha sonra yaptığı açıklamada, bu tür kurumların açılması kadar işletmesinin de çok önemli olduğunu söyledi.


Kütüphanelerin sağlayacağı bilgiyle gençlerin geleceğini şekillendireceğini ifade eden Vali Memiş, "Burası bir bilgi yuvasıdır. Bilgi nedir? Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek. Geleceğin bilim adamları buralardan yetişecek. Bu nedenle hiç kimseyi ötelemeden herkese nezaket kuralları içeresinde davranacağız" diye konuştu.


İl Halk Kütüphanesini inceleyen Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ardından yapımı devam eden Erzurum Müzesine giderek çalışmaları yerinde gördü. - ERZURUM

Okay Memiş, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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