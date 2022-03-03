Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu

03.03.2022 18:47
Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğal gaz bulundu

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından doğal gaz rezervi bulundu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğal gaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

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Kaynak: İHA

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