Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı

23.03.2021 23:13
Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 137 bin nüfusu ile Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı, 4 ilden daha büyük mahalle nüfus oranı ile 6 yılda rekor kırdı.

Türkiye'nin en büyük mahallesi olan ve nüfusu bakımından bazı illeri geride bırakan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, TÜİK verilerine göre 137 bin nüfusu ile en büyük mahalle unvanını kaptırmadı. Yaklaşık 6 yılda kurulup gelişen Bağcılar Mahallesi, modern yüzü ile vatandaşları kendine çekiyor, imar alanı olduğu içinde yapılaşma hızla devam ediyor. Vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışan mahallenin tek muhtarı Şehmuz Şirdenli, ilçe olma yollunda destek ve mahallenin tek eksiği olan hastane istiyor.

MUHTARDAN TALEP VAR

Geniş cadde ve sokaklarıyla, modern ve dizayn içerisinde kurulan siteleriyle Bağlar ilçesinin modern mahallesi, örnek mahalle olma yolunda devam ettiğini aktaran muhtar Şirdenli, "Bağcılar Türkiye'nin en büyük mahallesi, TÜİK açıklaması 137 bin bizim araştırmamıza göre şuanda 200 bine yakın bir nüfusumuz var. Tek muhtarım, 4 ilden değil 14 ilden daha büyük benim mahallem. Bağlar ilçe nüfusu 2019'da 398 bin nüfuslu, 11'i bir tarafa bakıyor, ben tek diğer yana bakıyorum, yani Bağlar ilçesinin yarısına. Bağcılar mahallemiz, diğer illere ve mahallelere baktığımız zaman çok güzel, bizde 2 yıldır bu görevi üstlendikten sonra birçok çalışmamız oldu. Geniş sokak ve caddeler birçok yerde yok, Bağcılar çok güzel bir yer bizde bu güzelliği devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz, sürekli dolaşıyorum ister istemez mahalle imar alanı büyüyor, mahallemizden memnunuz herhangi bir sıkıntı görmedik. Bağcılar'ın tek eksiği hastane, biz çok durduk üstüne yazılarımızı da çok yazdık. Kadın doğum hastanesi hariç hiçbir hastane yok mahallemizde, çevre yollarında var, fakat burada yok. Müracaatlarımızı yaptık, hastanenin buraya yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlar bu yoğun trafikte hastaneye götürüldüğünde, mümkün değil yetişmeye o hasta ölür. Ama burada olursa biz seviniriz, hizmetlerimizi de yaparız. Bağcılar'ın ilçe olmasını istiyoruz, ilçe olursa eksiklerimizi daha rahat bir şekilde gideririz. Burası zaten ilçe olmalıdır. 200 bin nüfuslu bir mahalle daha yok, ilçe olursa tüm sorunlar daha rahatlıkla giderilebilir" dedi.

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı

"DİYARBAKIR MERKEZ 4 İLÇE DEĞİL DE 5 İLÇEDE YAPABİLİRİZ"

Bağcılar mahalle sakinlerinden Mehmet Taşan ise ihtiyaçların daha hızlı çözülebilmesi için mahallenin ilçe olmasını istediklerini söyledi. Taşan, "Bağcılar mahallesi Bağlar ilçesinin modern yüzü, gelişmiş bir mahallemiz ve son zamanlar da gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte ihtiyaçlarda artıyor, gerekli yerlere muhtarımız bildiriyor. Az öncede bir talebim vardı, kendisi ben iletmeden iletmiş. Bağcılar'ın ilçe olma ihtimali varsa onu da değerlendirsinler, çünkü Diyarbakır büyüyor büyümeye de devam ediyor. Merkez 4 ilçe değil de 5 ilçede yapabiliriz, en azından belediye ayrı olursa ihtiyaçlara daha çabuk ulaşılabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, TÜİK, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • TABİ OLUR: BAŞKA İŞLERİ GÜÇLERİ YOKKİ , 9 AYDA BİR DOĞURMAK , SOKAĞA SAL KENDİSİ BÜYÜR EĞİTİM KOCA BİR SIFIR , VERGİ YOK , ELEKTRİK YOK ANCAK PIRT PIRT DOĞURSUNLAR Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 aile ferdi yaralı Benzinle sobayı yakarken ev alev aldı: 3'ü ağır 4 aile ferdi yaralı Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkarıldı Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı
İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı         
23:28
İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı         
23:19
Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu Köpeği ısıran çocuk, görenleri gülme krizine soktu         
23:02
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti         
22:49
Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü         
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü         
21:11
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 23:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei