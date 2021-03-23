Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük mahallesi olan ve nüfusu bakımından bazı illeri geride bırakan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, TÜİK verilerine göre 137 bin nüfusu ile en büyük mahalle unvanını kaptırmadı. Yaklaşık 6 yılda kurulup gelişen Bağcılar Mahallesi, modern yüzü ile vatandaşları kendine çekiyor, imar alanı olduğu içinde yapılaşma hızla devam ediyor. Vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışan mahallenin tek muhtarı Şehmuz Şirdenli, ilçe olma yollunda destek ve mahallenin tek eksiği olan hastane istiyor.

MUHTARDAN TALEP VAR

Geniş cadde ve sokaklarıyla, modern ve dizayn içerisinde kurulan siteleriyle Bağlar ilçesinin modern mahallesi, örnek mahalle olma yolunda devam ettiğini aktaran muhtar Şirdenli, "Bağcılar Türkiye'nin en büyük mahallesi, TÜİK açıklaması 137 bin bizim araştırmamıza göre şuanda 200 bine yakın bir nüfusumuz var. Tek muhtarım, 4 ilden değil 14 ilden daha büyük benim mahallem. Bağlar ilçe nüfusu 2019'da 398 bin nüfuslu, 11'i bir tarafa bakıyor, ben tek diğer yana bakıyorum, yani Bağlar ilçesinin yarısına. Bağcılar mahallemiz, diğer illere ve mahallelere baktığımız zaman çok güzel, bizde 2 yıldır bu görevi üstlendikten sonra birçok çalışmamız oldu. Geniş sokak ve caddeler birçok yerde yok, Bağcılar çok güzel bir yer bizde bu güzelliği devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz, sürekli dolaşıyorum ister istemez mahalle imar alanı büyüyor, mahallemizden memnunuz herhangi bir sıkıntı görmedik. Bağcılar'ın tek eksiği hastane, biz çok durduk üstüne yazılarımızı da çok yazdık. Kadın doğum hastanesi hariç hiçbir hastane yok mahallemizde, çevre yollarında var, fakat burada yok. Müracaatlarımızı yaptık, hastanenin buraya yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlar bu yoğun trafikte hastaneye götürüldüğünde, mümkün değil yetişmeye o hasta ölür. Ama burada olursa biz seviniriz, hizmetlerimizi de yaparız. Bağcılar'ın ilçe olmasını istiyoruz, ilçe olursa eksiklerimizi daha rahat bir şekilde gideririz. Burası zaten ilçe olmalıdır. 200 bin nüfuslu bir mahalle daha yok, ilçe olursa tüm sorunlar daha rahatlıkla giderilebilir" dedi.

"DİYARBAKIR MERKEZ 4 İLÇE DEĞİL DE 5 İLÇEDE YAPABİLİRİZ"

Bağcılar mahalle sakinlerinden Mehmet Taşan ise ihtiyaçların daha hızlı çözülebilmesi için mahallenin ilçe olmasını istediklerini söyledi. Taşan, "Bağcılar mahallesi Bağlar ilçesinin modern yüzü, gelişmiş bir mahallemiz ve son zamanlar da gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte ihtiyaçlarda artıyor, gerekli yerlere muhtarımız bildiriyor. Az öncede bir talebim vardı, kendisi ben iletmeden iletmiş. Bağcılar'ın ilçe olma ihtimali varsa onu da değerlendirsinler, çünkü Diyarbakır büyüyor büyümeye de devam ediyor. Merkez 4 ilçe değil de 5 ilçede yapabiliriz, en azından belediye ayrı olursa ihtiyaçlara daha çabuk ulaşılabilir" diye konuştu.