Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyük Mera Islahı Projesi 2019 Yılında da Devam Edecek

Türkiye'nin En Büyük Mera Islahı Projesi 2019 Yılında da Devam Edecek

3 saat önce

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yatırımlarla kırsal mahalleleri kalkındırarak örnek bir belediyecilik sergileyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" kapsamında sürdürdüğü mera ıslahını yeni yılda da devam edecek.

Türkiye'nin En Büyük Mera Islahı Projesi 2019 Yılında da Devam Edecek, System.String[]
Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yatırımlarla kırsal mahalleleri kalkındırarak örnek bir belediyecilik sergileyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" kapsamında sürdürdüğü mera ıslahını yeni yılda da devam edecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıldır sürdürülen ve Türkiye genelinde kabul görüp örnek alınan Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi hakkında, 11 kırsal mahalle temsilcisinin de katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. 2019 yılı mera iyileştirme programına alınan mahallelerin Mera Yönetim Birlikleri Başkanları ve muhtarlarının iştirak ettiği toplantıda, projenin detayları ve üreticilerin beklentileri konuşuldu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yılda da ihtiyaçlar doğrultusunda Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi'ni sürdüreceklerini ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların beklentilerini karşılayacaklarını söyledi. Toplantıda ayrıca projeye her yıl olduğu gibi 2019 yılında da şubat ayı ortasında meralara gübre uygulaması ile başlanılacağı belirtildi.

Projenin amacı

Vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraları tekrar en yüksek verim alınabilecek hale kavuşturmak amacıyla 2015 yılında başlatılan Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında, bugüne dek yaklaşık 100 bin dönümün üzerinde meranın ıslahı yapıldı. Gerçekleştirilen işlemle ot verimi 50 kilograma kadar düşen alanlarda verimin 4 kat artırılarak 200 kilogram seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Böylece ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır ve meralardan karşılamış olacak. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:49 Kaynak: İHA

Türkiye, Tekirdağ, Güncel
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