Türkiye'nin en büyük milli parkı beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük milli parkı beyaza büründü - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük milli parkı beyaza büründü

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük milli parkı beyaza büründü, System.String[]

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Iğdır ile Ağrı il sınırlarında bulunan ve 88 bin hektarlık yüz ölçümüyle yurdun en büyük milli parkı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı Milli Parkı, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Karasu ve Bulakbaşı sazlıkları ile akarsuları da bünyesinde barındıran milli parkı, kar yağışının ardından AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Beyaz örtüyle kaplanan milli park, ortasından geçen Karasu Çayı, sazlıklar ve yerleşim birimleriyle görülmeye değer görüntüler sunuyor.

Kışın bambaşka bir güzelliğe bürünen milli park, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellikleri görme imkanı sağlıyor.

Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Tekstil Kent Projesi ile talihini değiştiren kent: Ağrı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük milli parkı beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]