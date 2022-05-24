Türkiye'nin en büyük mumya ailesi - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

24.05.2022 10:07
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

Amasya Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 700 yıllık 8 mumya Türkiye'nin en büyük mumya ailesi olarak değerlendiriliyor.

Amasya Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 700 yıllık 8 mumya Türkiye'nin en büyük mumya ailesi olarak değerlendiriliyor.

İlhanlılar döneminde Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Nuyin, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi ve çocuklarına ait mumyalar, nem ile ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor. Gizemli mumyalar ziyaretçilerin en merak ettiklerinin başında geliyor.

"BU BÜYÜKLÜKTE BİR MUMYA KOLEKSİYONU ANADOLU'DA TEK"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bu mumyalar Anadolu'nun en geniş mumya koleksiyonu. Bu büyüklükte bir mumya koleksiyonu Anadolu'da tek olduğu için ilgilenen ve ilgi gösteren çoğu kişi gelip ziyaret ediyorlar" dedi.

"İÇ ORGANLARIYLA MUMYALANAN TÜRK VE MÜSLÜMAN KİŞİLER"

14. yüzyıldan kalma mumyaların iç organlarıyla mumyalanan Türk ve Müslüman kişiler olduğunu anlatan Vali Masatlı, "İslami anlayışta mumyalanma çok görülen bir husus olmamakla beraber ilimizdeki o zamanın yöneticisi çocuklarıyla beraber mumyalanmış. Ziyaretçiler mumyalamanın nasıl yapıldığını ve günümüze kadar nasıl geldiğini öğrenmiş oluyorlar" diye konuştu.

"KAZILARIMIZ DEVAM EDİYOR. ÇOK FARKLI ESERLERLE DE KARŞILAŞABİLİRİZ"

8 bin 500 yıllık tarihe sahip şehrin 14 medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Masatlı, "Her medeniyetin farklı özellikleri, yaşantısı, inanış şekli var. Şu anda iki kazımız da devam ediyor. Bu coğrafyada daha sonraki dönemlerde de çok farklı eserlerle de karşılaşabiliriz" şeklinde konuştu.

(Murat Çelik - İHA)

Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, İlhanlılar, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük mumya ailesi - Son Dakika


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