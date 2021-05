Türkiye'nin en büyük online il bayramlaşması yapıldı - Son Dakika

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, salgın ile mücadele kurallarına riayet ederek, Türkiye'nin en büyük online bayramlaşma programına imza attı. Kuruluşundan bu yana hizmet veren her kademeden hizmet sevdalısı ve sosyal medya mecraları üzerinden vatandaşların da katıldığı programla bayram sevinci paylaşıldı.

Online olarak gerçekleştirilen programda sosyal medya mecralarında halk ile sağlanan etkileşim ve bayram boyunca İl Başkanı Davut Gürkan'ın önderliğinde her dönemden, her kademeden teşkilat mensupları aranarak, 10 binin üzerinde AK Parti sevdalısına ulaşılmaya çalışıldı. Bursa Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu'nda gerçekleştirilen online bayramlaşma programı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram kutlaması ve ardından İl Başkanı Davut Gürkan'ın açılış konuşması ile başladı. Bayramlaşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, eski Bakanlar Mehmet Müezzinoğlu, Faruk Çelik, eski TBMM Başkanlarından Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Ayhan Salman, milletvekilleri, il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe başkanları, belediye başkanları, geçmiş dönem il, ilçe başkanları, yöneticileri ve sosyal medya mecraları üzerinden vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Bir yıldan uzun bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele süreci ile ne yazık ki gölgelenen fakat umutlarımızı yeşerten bir bayramı daha yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl mart ayı itibarı ile birdenbire tüm dünyayı saran salgınla devlet millet el ele mücadele ediyoruz. Sürecin başından bu yana yerinde ve zamanında alınan tedbirler ve hükümetimizce açıklanan her kesimden insanımızı kapsayan destek paketleri sayesinde çok şükür ki süreci mümkün olan en az hasarla yaşayan ülkelerden biriyiz. Ramazan ayının ikinci bölümünde alınan tam kapanma kararı ile birlikte vaka ve vefat sayılarındaki düşüş Bursa'da ve ülke genelinde gelecek günlere daha güvenle ve umutla bakabilmemize imkan veriyor. İnşallah bayram sonunda kademeli olarak gerçekleştirilecek olan yeni serbesti döneminde de kendimiz ve sevdiklerimiz için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam edecek ve bu illeti hep birlikte yeneceğiz. Devletimizin Vefa Sosyal Destek ekipleri aracılığıyla yürüttüğü yardımların yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile tüm ihtiyaç sahiplerimize ulaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde açıklanan destek paketleri ile hem bu zor şartlarda ekonominin çarkları döndürüldü" dedi.

Bursa'da devletin, kurum, kuruluş hayırseverlerin yardımlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ile birlikte salgın ve Ramazan ayı sürecinde ihtiyaç sahiplerine ve esnafa destek veren Kart 16 projesi ile Bursa'da yaklaşık 130 bin aileye ulaşarak, 50 milyon liralık yardım yaptıklarını ifade eden Gürkan, "Salgın sürecinde zor günler yaşayan esnafımıza da nefes aldıran ve fiziksel teması da en aza indiren projemizle adeta Türkiye'ye örnek olduk. Geçtiğimiz yıldan bu yana açıklanan ekonomik veriler ve ihracat rakamlarına baktığımızda Türkiye'nin tüm zor şartlara rağmen ayakta durup, geleceğine yürüyebilen ne kadar güçlü bir ülke olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Dünyanın dev ekonomilerinde yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında bu süreci hep birlikte en iyi şekilde yönetebildiğimiz gözler önüne seriliyor. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla tedbir ve çalışmalarımızı sürdürerek inşallah hep birlikte kutlayacağımız nice Ramazanlara ve bayramlara kavuşacağız" diye konuştu.

Birçok Ramazan ayında yaşanılan ve İslam alemini yasa boğan alçakça saldırılara bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Gürkan, "İslam dünyasının en kutsal mabetlerinden olan Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize karşı yapılan saldırılar hepimizi bir kez daha derinden etkiledi. İsrail'in geçmişten bu yana sürdürdüğü bu alçakça saldırılara karşı sessiz kalan dünya kamuoyuna rağmen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde zulme karşı tek ses olan Türkiye ve Türk halkı bir kez daha Filistinli kardeşlerimize umut oldu, bu mübarek günlerde güç verdi. Aynı zamanda yine Afganistan'da masum halka karşı gerçekleştirilen saldırılar, İslamofobi'nin dünyada farklı güçlerce yaşatılıp, İslamofobi'den beslenen çıkar gruplarının sinsi planlarını hayata geçirmeye devam ettiğini tüm dünyaya gösteriyor. Bizler liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İslam alemine ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere umut, zulme karşı adeta siper olan bir davanın neferleri olarak bir ve beraber olduğumuzu, hak yoluna engel tüm girişimlere karşı tek vücut olarak durduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz. Evet bizler her türlü düşünce, fikir ve inanca karşı son derece hoşgörülü bir medeniyetin temsilcileri, merhamet ve paylaşma duyguları ile tüm dünyanın örnek aldığı bir ecdadın torunları olarak İslam aleminin ve dünyadaki her bir mazlumun hamisi, umudu, gücü olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı kutluyor, tüm dünyaya sağlık, barış, umut ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - BURSA