Manavgat, büyük yangının birinci yılında hayata dönüyor - Son Dakika
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Manavgat, büyük yangının birinci yılında hayata dönüyor

28.07.2022 11:16

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta yanan alanlar yeniden yeşerirken, inşa edilmeye başlanan evler sahiplerine teslim ediliyor.

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta yanan alanlar yeniden yeşerirken, inşa edilmeye başlanan evler sahiplerine teslim ediliyor. Yangın günü küllerin arasında doğan ve 'Mucize' adı verilen keçi yavrusu da bugün 1 yaşını doldurdu. En büyük zararın görüldüğü Kalemler Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Cansız, "1 yıl çok çabuk geçti. Evler hızla yapılıyor. 6 ev teslim edildi. Ormanlık alanlar da yeşerdi. İnşallah kısa zamanda eski haline dönecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen Manavgat'taki yangın, geçen yıl 28 Temmuz'da çıktı, 10'uncu gününde söndürüldü. Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçrayan yangında; 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü.

Yangının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da hasar tespit çalışması yaptı. Daha sonra yangın mağdurlarına konteynerler verildi. Yanan evler yıkılıp, hafriyatları taşındıktan sonra ise bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler, inşa edildi. Evlerin yangına dayanıklı malzemelerden yapıldığı bildirildi. 57 evin zarar gördüğü Kalemler Mahallesi'nde tamamlanan 6 konut da sahiplerine teslim edildi. 51 evin inşaatının ise sürdüğü belirtildi. Yanan ormanların da eski görünümüne kavuşması için çalışmalar, yıl boyunca sürdü. Yangının yıl dönümünde, ormanların yeşerdiği görüldü.'MUCİZE' DE 1 YAŞINI DOLDURDUKalemler Mahallesi'nde oturan ve alevlerin ortasında kalan ineklerini kurtarmak için gözyaşı dökerken çektiği cep telefonu videosu ile gündeme gelen Sercan Bayat (31), desteklerle hem evini hem de ahırını yeniden yaptı. Yangın günü küllerin arasında doğan ve 'Mucize' adı verilen keçi yavrusu da bugün 1 yaşını doldurdu. 1 yıllık sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu ifade eden Sercan Bayat, "Dışarıdan bakılınca kolay gibi görünse de bizim için süreç zor geçti. Yeşeren sadece otlar. Bizim kendi ağaçlarımız ve ormanlar 30 seneye ancak yerine gelir. O yanan hayvanları 3-4 ay boyunca gözümü kapattığımda görüyordum. Yangın zamanında hayvanlarımı hep can çekişirken bulmuştum. Herkes, 'Canınız sağ olsun' diyor. Onların canı sağ olsun da benim sağ olmasa da olur" dedi.'36 YILLIK EMEĞİM KÜL OLDU'

Urkiye Özen de yarım saatte tüm evini ve ağaçlarını kaybettiğini söyledi. 36 yıllık birikimini kaybettiğini belirten Özen, bugünlerde yangından geriye kalan birkaç tavuk ve hindiyi besleyerek vakit geçiriyor. İnşası tamamlanan iki katlı evine geçen Özen, "36 yıllık emeğim kül oldu. Hiçbir şey kalmadı. Ağaçlarım belki 25-30 yıla eskisi gibi olur ama ona da benim ömrüm yetmez" diye konuştu. Kalemler Mahallesi muhtarı Mustafa Cansız ise ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için sürekli çalıştıklarını belirterek "1 yıl çok çabuk geçti. Evler hızla yapılıyor. 6 ev teslim edildi. Kalanlar da yakın zamanda teslim edilecek. Ormanlık alanlar da yeşerdi. İnşallah kısa zamanda eski haline dönecek" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele etti Manavgat yangının yıldönümünde yine yangınla mücadele etti Manavgat returns to life in the first year of the great fire Manavgat returns to life in the first year of the great fire Kafasını çarptığı otomobil camını patlatan sürücü kask sayesinde hayatta kaldı Kafasını çarptığı otomobil camını patlatan sürücü kask sayesinde hayatta kaldı
Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Cansız, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat, büyük yangının birinci yılında hayata dönüyor - Son Dakika

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