Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için 2018 yılında NYK Line ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.
Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için 2018 yılında NYK Line ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:36
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