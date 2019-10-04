Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için 2018 yılında NYK Line ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.