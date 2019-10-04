Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi
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Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için 2018 yılında NYK Line ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi, System.String[]

Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için 2018 yılında NYK Line ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK tarafından, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank ile kredi anlaşması imzalandı.

Japonya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:36 
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