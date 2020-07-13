Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2019 yılı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2019 yılında sanayinin zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışları ile Tüpraş yer aldı.



"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre, 2019 yılında sanayinin zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışları ile yine Tüpraş yer aldı.



Listede Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 25 milyar 851 milyon lira üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu. Sıralamada Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışlarıyla dördüncü oldu. - İSTANBUL