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Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen...
6 saat önce
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi. - ANKARA
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