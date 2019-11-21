Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen...
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen... - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen...

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen..., System.String[]

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi. - ANKARA

İsmail Demir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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