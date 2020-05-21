Türkiye'nin en büyük şelalelerinden "Tortum Şelalesi" yenilenen yüzüyle yarım milyon turist ağırlamayı hedefliyor

ERZURUM - Türkiye'nin en büyük ve en görkemli şelalelerinden birisi olarak gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi yapılan çevre düzenlemesi ve yeni tesisleriyle bu yıl içerisinde yarım milyon turist ağırlamaya hazırlanıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan, dünyanın 4'üncü, Asya ve Avrupa'nın ise en yüksek şelalelerinden birisi olan Tortum Şelalesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale Korona virüs önlemleri nedeniyle ziyarete kapalı tutuluyor.

Şelale ziyarete kapalı olduğu günlerde ise büyük bir değişim yaşıyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi tarafından şelale etrafında çevre düzenlemesi yapılıp etrafına restoranlar, kafeler ve çocuk oyun alanları inşa ediliyor. Öte yandan yüksek mesafede ki şelaleye ulaşan merdivenler ise yıkılarak yeniden yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesinin çevresinde ki eski tesisleri kaldırarak daha modern bir tesis kurmaya çalıştıklarını ifade ederek, " Tortum Şelalesi Erzurum'un en turistik ve doğal güzellikleri açısından bilinen yerlerinden birisi. Burada kötü bir tesis vardı. Tesislerin hepsini yıktırdık. Ardından burada bir proje yaptık. Bu projenin yüzde 65'i ise hibe tarzında. Buranın standartları çok düşüktü. Projemizle buranın standartlarını arttıracağız. Bu güzel alanda birinci sınıf restoran, birinci sınıf kafeler olsun istiyoruz. Daha önce engelli vatandaşlarımız buraya geliyordu ama şelaleyi görmek için aşağı inemiyordu. Şimdi onların şelaleyi daha rahat göreceği alanlar inşa ediyoruz. Merdivenlerini komple yenileyerek led aydınlatma yapıyoruz" dedi.

"500 bin turist hedefliyoruz"

Çalışmalar tamamlandıktan sonra yıl içerisinde en az 500 bin turist hedeflediklerini kaydeden Vali Memiş, "Buraya ayrıca zipline hattı kuracağız. Bunun için gerekli tüm izinleri aldık. Buranın maliyeti yaklaşık 1 milyon lira tutacak. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün Erzurumluların çok iyi şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak. Turizm istihdam demek. Korona virüsüne rağmen sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada en az 500 bin turist hedefliyoruz. Burada en az 500 ila bin kişi istihdam edeceğiz. Bu parayı harcamamızın asıl sebebi istihdam sağlamak. Burada gençlerimiz çalışacak. Burası Dünyanın dördüncü büyük şelalesi. İnşallah Türkiye'nin en büyük tur otobüslerini buraya çekeceğiz. Burayı herkes keyifle gezecek. İnşallah pandemi rahatlayınca Kurban Bayramına burayı yetiştireceğiz" açıklamalarında bulundu.