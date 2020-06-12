Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde hummalı buğday tohumu mesaisi

Şanlıurfa'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde sertifikalı tohumda kullanılmak üzere üretilen buğdayın hasadı 160 biçerdöverle hummalı bir şekilde yürütülüyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler yetiştiriliyor.



Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede olgunlaşıp başak veren ekinlerin 22 Mayıs'ta başlayan hasadı yüz güldürüyor.

Bir yıllık emeğin meyvelerinin toplandığı hasat sürecinde alın terinin karşılık bulması için çalışmalar hassas bir şekilde yürütülüyor.

Altın sarısı tarlalardan teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılan buğday taneleri, Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayan TİGEM'in silolarında depolanıyor.

"Dur durak bilmeden hasat yapıyoruz"

TİGEM Ceylanpınar İşletme Müdürü Bülent Öztürk, 1937 yılında kurulan işletmede hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapıldığını belirtti.

Bitkisel üretimde daha çok hububat tohumculuğu üzerine üretim yaptıklarını dile getiren Öztürk, şunları söyledi:

"Toplam olarak 636 bin dönüm ekimimiz var. Bunun en çoğunu hububat oluşturuyor. 559 bin dönümde buğday yer alıyor. Ayrıca 47 bin dönümde kırmızı mercimek, 14 bin dönümde adi fiğ ve diğerlerinde de hayvanlarımız için kaba yem üretiyoruz. Toplam 13 buğday çeşidiyle çalışıyoruz. Bunun 8'i ekmeklik, 5'i de makarnalık. Bu buğdayların da yüzde 90'ını tohum olarak üretip çiftçimize, ihtiyaç olduğu zaman da yurt dışına ihraç ediyoruz."

Bülent Öztürk, işletmede arpa hasadının tamamlandığını, buğday hasadının ise 500 kişilik bir ekibin yoğun mesaisiyle devam ettiğini belirterek, "160 biçerdöverle 16 saat dur durak bilmeden hasat yapıyoruz, diğer taraftan 90 kamyon da bu mahsulümüzü harmanımıza taşıyarak silolarımıza doldurmaktadır. Bu mahsulleri tohuma çevirmek için selektörleme işi de başlamıştır." ifadesini kullandı.

"210 bin ton hububat hasadı bekliyoruz"

İşletmenin Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak da hububat üretiminde bu yıl yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

Arpa hasadında geçen yıl dekara 300 kilogram ürün aldıklarını, bu yıl ise rekoltenin artarak dekara 479 kilogram olarak gerçekleştiğini anlatan Altıparmak, bu sene 4 bin 700 ton mercimek, 3 bin 200 ton arpa ve 1400 ton da fiğ mahsulü aldıklarını söyledi.

Altıparmak, buğdayda ise kuru tarım yapılan kısımlarda hasadın tamamlandığını belirterek, "Buğdayda kuru alanlarımızı hasat ettik buralardan yaklaşık dekara 200 kilogram verim aldık. Sulu alan ortalamamızın da yaklaşık 500 kilogramın üstünde gerçekleşeceği için toplamda 210 bin ton hububat hasadı bekliyoruz. Bu hasat ettiğimiz mahsulleri tohumluk amaçlı selektör tesislerimizde hazırlayarak paketleyip vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu yıl yaklaşık 120 bin ton sertifikalık tohumluk dağıtımı hedefliyoruz. Bunun yaklaşık 60 bin tonunu ihracat olarak düşünüyoruz." dedi.

Altıparmak, hasadı 20 Haziran'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.