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Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı

09.06.2021 09:30
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı, System.String[]

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, sertifikalı tohum için yetiştirilen buğday çeşitlerinin hasadına 157 biçerdöverle başlandı.

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, sertifikalı tohum için yetiştirilen buğday çeşitlerinin hasadına 157 biçerdöverle başlandı.

Alan açısından dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en büyük tarım işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

İşletmede yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan tarım araştırma enstitülerince ıslah edilen yerli tohumlar, ekim döneminde mibzerler yardımıyla toprakla buluşturulurken harman döneminde ise biçerdöverler vasıtasıyla hasat ediliyor.

Harman sonrası en son teknoloji kullanılarak hazırlanan 8 ekmeklik, 6 makarnalık buğday çeşidi tohumu çiftçilere ulaştırılarak tarım sektörüne kazandırılıyor.

157 biçerdöverle hasat yapılıyor

TİGEM Ceylanpınar İşletme Müdürü Bülent Öztürk, AA muhabirine, işletmelerinin 1 milyon 633 bin dekar araziye sahip olduğunu, bunun 966 bin dekarlık bölümünde tarım yapıldığını söyledi.

İşletmede tarım ve hayvancılık olmak üzere iki önemli faaliyet yürütüldüğünü anlatan Öztürk, "Bitkisel üretimde en fazla buğday üretimi, kırmızı mercimek, ayçiçeği, arpa, fiğ ve hayvanlarımız için kaba yem üretimi yapmaktayız. Son yıllarda sulamaya açtığımız alanlarla birlikte işletmemizde 696 bin dönüm alanda sulu tarım yapılmaktadır. Şu anda 207 bin 118 dekarda kuru, 387 bin 731 dekar alanda ise sulu olmak üzere toplam 594 bin 894 dekarda buğday üretimi yapılıyor. Hali hazırda buğdayın hasadı devam etmektedir." dedi.

İşletmede farklı yerlerde 157 biçerdöver ve 140 kamyon ile hasat yapıldığını aktaran Öztürk, 3 bin kişinin hasatta aktif olarak çalıştığını kaydetti.

"200 bin ton buğday bekleniyor"

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak da mercimek ve arpa hasadının ardından buğday hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mayıs ayında başladıkları hasada son hız devam ettiklerini kaydeden Altıparmak, şöyle devam etti:

"8 ekmeklik, 6 makarnalık buğday çeşidinin hasadını gerçekleştiriyoruz. Ortalama dekara 500 kilogram verim ve toplamda 200 bin ton ürün bekliyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünü sertifikalı tohum olarak ülke çiftçisinin hizmetine sunmaktayız. Bu tohum çeşitlerimiz ülkemizdeki tarım araştırma enstitüleri tarafından ıslah edilen yüksek verimli tamamı yerli çeşitlerdir. Burada hasadı yapılan tohumluk mahsulü, önce kamyonlar vasıtasıyla tesislerimize götürüyoruz. Silolarımızda çeşit çeşit ayrımını yaptıktan sonra günlük 1200 ton kapasiteli selektör tesisimizde eledikten sonra paketleyip çiftçilerimize sunuyoruz."

Altıparmak, hasat sonrası tarlada kalan bitkinin saplarının bir bölümünün da sap balyası veya saman olarak işletmedeki hayvancılık faaliyetleri için kullanıldığını, geri kalanının da ihale yöntemiyle satışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı
Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı

Türkiye, Buğday, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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