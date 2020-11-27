Türkiye'nin en büyük tarım marketi, Reyhanlı'da hizmete girdi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük tarım marketi Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde hizmete girdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Vehbi Eser, Amik Ovası çiftçilerine daha iyi hizmet vermek için bu yatırımın yapıldığını kaydetti.

İstanbul merkezli 13 Yıldız Tohumculuk A.Ş., Türkiye'nin en büyük tarım marketini Reyhanlı'da açtı. Açılışta çiftçileri bilgilendiren Bitki Islah Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Vehbi Eser, bereketli topraklara sahip Amik Ovası çiftçilerine daha iyi hizmet vermek için bu yatırımın yapıldığını kaydetti. Eldeki mevcut çeşit ve teknolojileri daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eser, pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getirdi. Eser, "Buna katkı olması açısından Türkiye'nin üretiminin artırılması, teknolojilerin devreye sokulması ve yepyeni konseptle sunulması için çalışmayı öncelikle Reyhanlı'dan, Hatay'dan başlattık. Bunu Türkiye'ye yaymaya çalışacağız" dedi.

'ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ''Hüseyin Bey' isimli buğday çeşidinin dünya buğday rekoltesine ortak olduğunu vurgulayan Eser, şunları söyledi: "Benzer şekilde elimizde birçok çeşitlerimiz mevcuttur. Bunların hepsini Hatay'dan başlayarak Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Bu sayede Türkiye'deki verim, tarımsal üretim hayli ilerleyecek. Bir başka konsept ise hatırlarda kalmış tatlar, lezzetler. Geçmişte yediğimiz domateslerin, hıyarların, kavunların tekrar dönüşümünü sağlayacağız. Bunun için buradan başladık. Bununla birlikte tüm tarımsal girdilerin bir bütünlük içerisinde sunulması var. Sadece tohum değil, bununla birlikte ilacı, gübresi ve yetiştirilmesi de yapılacak. Tenik bilgi desteği de beraber verilecek." Eser, daha sonra çiftçileri detaylı şekilde bilgilendirdi.- Hatay