- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor - Son Dakika

- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor

20.03.2021 16:00

- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir YHT Projesinde birçok ilk var" " Avrasya Tünelinden daha geniş bir Demiryolu tüneli açıyoruz" Türkiye'de ilk kez YHT ve güvenlik tüneli aynı tüp içerisinde olacak Ankara...

- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara- İzmir YHT Projesinde birçok ilk var"

" Avrasya Tünelinden daha geniş bir Demiryolu tüneli açıyoruz"

Türkiye'de ilk kez YHT ve güvenlik tüneli aynı tüp içerisinde olacak

UŞAK - Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate indirecek olan 624 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesinin Eşme-Salihli Kesimi T1 Tünelinde Türkiye'nin en büyük TBM makinesi ile açılıyor. Törene katılan ve projenin birçok ilki barındırdığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz" dedi.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesinde Eşme-Salihli T1 Tüneli Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla kazı çalışmalarına başladı. Açılış konuşmasını yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Yüksek Hızlı Tren Projesi hem şehir hem de bölge için çok önemli olduğunu belirtti. Ankara- Sivas YHT projesinde son testlerinin sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, Haziran ayında vatandaşların hizmetine sunulacağını müjdeledi. Yurt genelinde 3 bin 515 kilometrelik yüksek hızlı projesinin devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İzmir YHT projesinde birçok ilkin barındığını vurguladı. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624 kilometre. Proje kapsamında; 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel açılacak, 23.1 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecektir. Toplamda 115.8 milyon metreküp kazı, 47,9 milyon metreküp dolgu yapılacaktır. Şu ana kadar altyapı işlerini %42,43 oranında tamamladık. 12 bin 800 metre uzunluğunda 14 adet tünel açtık.10 bin 150 metre uzunluğunda 18 adet viyadük inşa ettik. 66 milyon metreküp kazı yaptık ve 47,9 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik" dedi.

Eşme-Salihli T1 Tüneli, Avrasya Tünelinden daha geniş bir demiryolu tüneli olacak

Eşme-Salihli kesiminin en uzun tüneli olduğunu ve 3 bin 47 metre uzunluğa sahip olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün de, sizlerin huzurunda, Ankara-İzmir Hızlı tren Hattımızın Eşme-Salihli Kesiminin en uzun tüneli olan 3047 metre uzunluğundaki T1 Tünelinin kazısına başlayacağız. Bir ilki daha gerçekleştiriyoruz, 13,70 m genişliğindeki Avrasya Tünelinden daha geniş bir Demiryolu tüneli açıyoruz. Bu tünelin kazı çapı 13,77 metre, iç çapı ise 12,5 metre olan Türkiye'nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz. Yani tek tünel içerisinde iki kat inşa ediyoruz. Üstelik hem zaman hem de maliyet yönünden büyük kazanç sağlayacağız. Normal şartlarda konvansiyonel metot ile sadece ana tünel 24 ay içerisinde bitebilecekken biz hem ana tünel hem de güvenlik tünelini 12 ayda bitireceğiz. Şimdiden memleketimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor
- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor
- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor
- Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor

Avrasya, Türkiye, Ankara, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Türkiye'nin en büyük TBM makinesi YHT tünelini açılıyor - Son Dakika


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