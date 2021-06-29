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Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

29.06.2021 17:59

- Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor Başkan Örki, "Herkes haklı olarak bu güzelliği yaşamak istiyor" Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm Denizli halkını, 405 bin metre kare alan üzerine kurulu olan Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale...

- Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

Başkan Örki, "Herkes haklı olarak bu güzelliği yaşamak istiyor"

DENİZLİ - Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm Denizli halkını, 405 bin metre kare alan üzerine kurulu olan Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi görmeye davet etti.

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olma özelliğine sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, vatandaşlara hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 1 Temmuz'dan itibaren hayata geçecek olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile birlikte Seyir Tepesi Şehir Ormanı, haftanın 7 günü vatandaşları ağırlamaya başlayacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından Seyir Tepesi Şehir Ormanında ağırlanan ziyaretçiler, zipline ve dağ kızağına binerek adrenalin dolu dakikalar geçirdi.

Misafirleriyle projenin ilk etabı olan şelaleyi gezen Başkan Örki, burada yaptığı açıklamada, "Bugün sizler vasıtasıyla bu ülkeye kazandırılmış olan muazzam eserin tanıtımını yapmak, insanlara bunu anlatmak istedik. Şu anda Türkiye'nin en büyük tematik orman parkı projesi olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı projemizin ilk etabı olan Şelale Park kısmındayız. Bu projemiz içinde birçok enleri, birçok en büyükleri, en uzunları gibi kavramları barındıran bir proje. Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi bu proje içinde yer alıyor. Burası eskiden taş ocağıydı ve yapılan çalışmalarla kentin buluşma noktalarından biri haline geldi. Tüm halkımızı Şelale Park'ı görmeye davet ediyorum" dedi.

"Tarihimizi unutmuyoruz"

Toplam 7 etaptan oluşan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda yer alan Turan Yolu'nun önemine değinen Başkan Örki, "Biz bu projemizde sadece eğlence ve adrenalin olsun istemedik. Projemizin içerisinde mutlaka milli ve manevi değerlerimizin de vurgulandığı alanlar olsun istedik. Burada 2000 bin yıllık Türk tarihi içerisinde kurulmuş 16 devletin bilgileri mevcut. Turan yolumuzu yukarıdan aşağıya doğru bir iniş değil, aşağıdan yukarıya doğru bir çıkış şeklinde tasarladık, yani sürekli zirveye doğru bir tırmanışın mesajını vermeye çalışıyoruz. En son noktaya vardığımızda bizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk karşılıyor. ve oradan adımımızı, sonsuzluk işaretiyle kurgulanmış olan, sonsuz bahçe adını verdiğimiz yere doğru atmış oluyoruz. Oradaki mesajımız da şudur, 2000 yıllık bilinen Türk tarihinde kurulmuş olan bütün Türk İmparatorluklar belirli tarihlerde sonlandı ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır mesajını vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Herkes haklı olarak bu güzelliği yaşamak istiyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Seyir Tepesi Şehir Ormanı için korona virüs pandemisi nedeniyle açılış yapılamadığını anımsatarak, "Böylesine devasa bir proje için muhteşem açılış yapmak isterdik. Ama pandemi nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Ülke olarak artık normalleşmenin üçüncü etabı ile birlikte Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı halkımızın hizmetine kesintisiz olarak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren açmış olacağız. Önceki dönemlerde gördüğümüz kadarıyla girişlerde yoğunluk yaşanıyordu. Hafta sonları yine aynı yoğunluğu bekliyoruz. Herkes haklı olarak bu güzelliği yaşamak istiyor. O nedenle bu normal bir durum. Hafta içlerinde ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız bu yoğunluğu yaşamayabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor
Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

Avni Örki, Pamukkale, Denizli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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