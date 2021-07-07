Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Başiskele ilçesinde 42 dekar alanda kurulacak Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'nin temeli törenle atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, su buharı yöntemiyle uçucu yağların elde edileceği tesiste, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilerek, bunların ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılması sağlanacak.

Yatırımın Kocaeli çiftçisine büyük oranda ekonomik girdi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerin ürettiği ürünlerin katma değerini artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Temeli atılan tesisin yatırımın bedelinin 16 milyon liradan fazla olduğunu ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında tesisin 20 dekarı demonstrasyon sahası olarak kullanılacakken, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapılarak ürün geliştirme, yeni türlerin denemesi ve çiftçilere yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Su buharı yöntemi kullanılarak uçucu yağların elde edileceği tesis, Türkiye'nin bu alandaki en büyüğü ve dünyadaki sayılı tesisleri arasında yerini alacak. Bina inşaatlarının bitiminde hemen distilasyon tesisi kurulumu yapılarak, makine ekipman yerleşimine başlanacak. Tesiste önümüzdeki yıl mayıs ayında bu sürecin tamamlanması hedeflenirken ilk etapta 6 tank ile 18 bin kilogram/gün ürün işleme kapasitesi ön görülüyor. Sonraki dönemlerde tank kapasitesi 24'e, günlük ürün işleme kapasitesinin ise 72 bin kilograma çıkarılması hedefleniyor."

Büyükakın, üretimden tüketime kadar çiftçinin yanında olacaklarını aktararak, gerek coğrafi işaret alınması, gerekse ata tohumları konusunda da çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Kocaeli'de üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacağını belirten Büyükakın, tarımda farklı ürünlere yönelme ve katma değerin artmasının, Kocaeli çiftçisine büyük oranda ekonomik girdi sağlayacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından Başiskele ilçesi Kullar mevkisinde kurulacak tesisin temeli, Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ilgililerce atıldı.