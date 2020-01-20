Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa'da - Son Dakika Spor

Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa'da

6 saat önce

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahasını Fatsa'ya kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa'da, System.String[]

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahasını Fatsa'ya kazandırdıklarını söyledi.


Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, "Okçuluk İl Temsilcisi olarak okçuluk sporunda Fatsa'nın iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Zaten Okçuluk Federasyon Başkanı Fatsalı. Federasyon başkanımızın, belediyemizin, il müdürümüzün ve tabi sayın kaymakamımızın desteğiyle Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahasını Fatsa'ya kazandırdık. Tesisimizde genişletme çalışmaları vardı ama artık müsabakalar yapılabilecek durumda. Milli sporcularımız çalışmalarına devam ediyorlar. Okullarımızda da spora yönlendirme çalışmaları devam ediyor. Antrenörlerimiz gerçekten elit sporcular yetiştiriyor. Mutlu Çarşamba projesiyle özel çocuklarımıza çarşamba günleri etkinlikler yaptırıyoruz. Tesislerimiz her zaman halkımıza açık.75. Yıl Spor Salonumuzun doğal gaz çalışmaları bitti. Gerçekten çok büyük bir yatırımla tesisimiz yeni sezona hazır. Yine Fatsa Ek Sahayla ilgili projelerimizde de ihale aşamasına geldik. Yapacağımız değişiklerden bahsetmem gerekirse, ışıklandırma yenilenmesi, zemin değiştirilmesi ve kulüplerimize soyunma odaları yapıyoruz. Bu çalışmalarda gerçekten il müdürümüzün çok büyük katkıları oldu. İlçe stadımız da da arkadaşlarımız özveri ile çalışmaya devam ediyor. Yeni sezona kadar tadilat çalışmalarını bitirdik. Bölgemizdeki 7 ilçenin okul sporları müsabakalarına biz ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 5 ay sürecek bir müsabaka maratonuna gireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Anadolu Yıldızları liginde birçok dalda Fatsamızı temsil edeceğiz. 29 tane faal spor kulübümüz var. Bu kulüplerimize yeni tesisimizle birlikte daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız sporu tabana yayarak herkesin bir spor dalıyla uğraşmasını sağlamak. Buradan çıkan iyi sporcuları elit sporcu kategorisine kazandırmaktır" dedi. - ORDU

Çarşamba, Türkiye, Fatsa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı
Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:46:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük üçüncü açık alan okçuluk sahası Fatsa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]