Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi

22.06.2022 10:21
Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelip kamereler karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 205 adreste 292 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonu açıklamıştı.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelip kamereler karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 205 adreste 292 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonu açıklamıştı. Operasyona ilişkin 234 şüpheli gözaltına alınırken suç unsurları sergilendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, ülke çapında olduğu gibi Diyarbakır'da da özellikle gençlerin hayatını tehdit eden metamfetamin maddesinin kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik yapılan planlı operasyonlar çerçevesinde Diyarbakır merkezli 11 ilde başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen ürünler Diyarbakır Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Sentetik uyuşturuculardan İran'da üretilen metamfetamin maddesini Van ilinden temin ederek Diyarbakır merkezi ve çevre illere getirip satışını organize eden ve bu faaliyetleri örgütlü suç dahilinde icra eden, aralarında üst yönetici kadın şüphelilerin de yer aldığı örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak münferit uyuşturucu madde ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren torbacılara yönelik çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da üretimi yapılıp batı illerine sevk edilen yüklü miktardaki esrar maddesinin üretim, nakliye ve satışını gerçekleştiren ve sokak satıcılığını yapan şüphelilere yönelik olarak dün Diyarbakır merkezli toplam 11 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de yapılan hava destekli eş zamanlı operasyonda 4200 personel katılarak 292 şüphelinin 205 ikamet ve iş yeri adreslerinde arama yapıldı.

Soruşturma ve operasyon dahilinde Diyarbakır ve diğer illerde yapılan çalışmalarda; 245 kilo 924,75 gram esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 36,19 gram kokain maddesi, 97 adet uyuşturucu hap, 5,30 gram eroin maddesi, adet kalaşnikof harp tüfeği, 16 adet tabanca, 6 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütleri propagandası içerir örgütsel doküman ve bez paçavraları ele geçirildi.

Operasyon süresince 234 şüpheli gözaltına alınmış, 400 şahsa yönelik yapılan risk analizi çalışması sonucunda 2 şüphelinin TCK-188, 2 şüphelinin TCK-191 ve 1 şüphelinin de "mala zarar verme" suçlarından arandığının tespit edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi - Son Dakika
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