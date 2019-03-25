Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyük Wordpress Etkinliği 11 Nisan'da Başlıyor

Türkiye'nin En Büyük Wordpress Etkinliği 11 Nisan'da Başlıyor

35 dakika önce

Türkiye'nin En Büyük Wordpress Etkinliği 11 Nisan'da Başlıyor, System.String[]
WPFest, WordPress konusunda kendini geliştirmek ve WordPress dünyasının gündemini takip etmek isteyenleri bir araya getirecek. "Gutenberg güncellemesi ile birlikte gelen yenilikler" "Eklentinizi kendiniz nasıl geliştirebilirsiniz?", "Daha iyi Seo Performansı için kullanabileceğiniz Wordpress Eklentileri", "Hosting Sektöründe Gerçekleşen WordPress Devrimi", "Wordpress ile başarıya giden web sitelerinin Başarı Öyküleri" ve "E-ticaret Siteleri için WordPress Kullanımı Nasıl Olmalı?" konu başlıkları ele alınacak. WpFest etkinliği 11 Nisan Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda 18: 00 – 21: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

WpFest katılımcıları WordPress sektörünün önemli isimleriyle tanışma fırsatının yanında networking imkânına da sahip olacak. WordPress'i odağına alan WpFest 2019'da aşağıdaki isimler ve sürpriz konuşmacılar yer alacak:



Nedim Mitrani - Natro Ceo


İlyas Teker - Mosanta Kurucu


Emre Erkan - Wordpress Türkiye Topluluk Lideri


Halil Emre Özen - Natro Software Development


Ender Satıcı - Natro Senior Specialist Segment Marketing


Alper Koç - Pazarlama Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi


Ceren Varol Web Tasarım ve Proje Yöneticisi

11 Nisan 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan WPFest'e katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:35 

Türkiye, Wordpress, Teknoloji
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