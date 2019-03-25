Türkiye'nin En Büyük Wordpress Etkinliği 11 Nisan'da Başlıyor

WPFest, WordPress konusunda kendini geliştirmek ve WordPress dünyasının gündemini takip etmek isteyenleri bir araya getirecek. "Gutenberg güncellemesi ile birlikte gelen yenilikler" "Eklentinizi kendiniz nasıl geliştirebilirsiniz?", "Daha iyi Seo Performansı için kullanabileceğiniz Wordpress Eklentileri", "Hosting Sektöründe Gerçekleşen WordPress Devrimi", "Wordpress ile başarıya giden web sitelerinin Başarı Öyküleri" ve "E-ticaret Siteleri için WordPress Kullanımı Nasıl Olmalı?" konu başlıkları ele alınacak. WpFest etkinliği 11 Nisan Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda 18: 00 – 21: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek.
WpFest katılımcıları WordPress sektörünün önemli isimleriyle tanışma fırsatının yanında networking imkânına da sahip olacak. WordPress'i odağına alan WpFest 2019'da aşağıdaki isimler ve sürpriz konuşmacılar yer alacak:
Nedim Mitrani - Natro Ceo
İlyas Teker - Mosanta Kurucu
Emre Erkan - Wordpress Türkiye Topluluk Lideri
Halil Emre Özen - Natro Software Development
Ender Satıcı - Natro Senior Specialist Segment Marketing
Alper Koç - Pazarlama Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Ceren Varol Web Tasarım ve Proje Yöneticisi
11 Nisan 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan WPFest'e katılmak için buraya
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