Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında yapılan ve Türkiye'nin en büyük yapay şelaleleri arasında yer alan ikiz şelalelerden biri, kablo hırsızları nedeniyle bir ayda üçüncü kez kurudu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında yapılan ve Türkiye'nin en büyük yapay şelaleleri arasında yer alan ikiz şelalelerden biri, kablo hırsızları nedeniyle bir ayda üçüncü kez kurudu.

İzmit Cedit ve Erenler Mahalleleri arasından geçen Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında inşa edilen 25 metre ile Türkiye'nin en yüksek yapay şelalelerinden biri hırsızlar nedeniyle kurudu. 50 metre uzunluğundaki ikiz şelalelerden biri, elektrik kablolarını keserek çalan hırsızlar nedeniyle akamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler Şelaleleri olarak bilinen ikiz şelalelerden birinin akmadığını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şelale trafosu ve aydınlatma sistemine bağlı kabloların kesilerek çalındığını belirledi.

Kabloların son bir ayda üçüncü kez çalınması sonrası ekipler, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şelale trafosu ve aydınlatma sistemlerinde parmak izi incelemeleri yaptı. Polis ekipleri çalışmaların ardından olay yerinden ayrılırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Gürcan Yılmaz-Mustafa Taşören/İHA)

Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu

Türkiye, Erenler, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor
Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
20:46 11. İstanbul Edebiyat Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
20:46 Dev yarışmanın finali gerçekleşti - Son Dakika
20:46 İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi'nde yer alanların adresini yayınladı - Son Dakika
20:44 Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (3) - Son Dakika
20:42 AK Parti İl Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:47:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]