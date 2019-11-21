Türkiye'nin en büyük yer altı şehri Büyük Bürüngüz'de bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yönüyle turizm şehri olma hedefindeki şehrimize yeni değerler kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'nin en büyük yer altı şehri bulundu. Bu önemli keşfi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç açıkladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ndeki değerlerimizi araştıran Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilgin Yazlık ile görüştü. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ da yer aldı.



Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili görüşmenin ardından önemli bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'ne çok büyük önem verdiklerini belirtti ve vadide Türkiye'deki bilinen vadilerden en az 10 kat daha fazla değerin bulunduğunu söyledi. Büyük Bürüngüz'de bulunan yer altı şehrini de kamuoyu ile paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Türkiye'de ismi zikredilen yer altı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yer altı şehri keşfedildi. 1300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak" dedi.



Farklı destinasyonlarla turizm merkezi olacak olan Kayseri'nin önemli bir değerini daha gün yüzüne çıkaracaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu önemli çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ