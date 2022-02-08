Türkiye'nin en büyük yurdunun yarısı Eylül'de hizmete açılacak - Son Dakika

- Türkiye'nin en büyük yurdunun yarısı Eylül'de hizmete açılacak

4 bin kişilik öğrenci yurdunun 2 bin kişilik 4 bloğu Eylül ayında öğrencileri ağırlayacak

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, toplu halde bulunan Türkiye'nin en büyük öğrenci yurdunun inşaatının yapım aşamasının yüzde 30'u geçtiğini belirterek, yurdun yarı kapasite ile Eylül ayında 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birlikte 248 milyon TL bütçeli 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatını inceledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu olarak dikkat çeken yurt, 12 blok halinde toplam 113 bin 186 m2 üzerine inşa edilecek.

"2 bin kişilik bölüm Eylül'de hizmete açılacak"

Yurdun yarı kapasite ile Eylül'de hizmete açılacağına değinen Vali Zülkif Dağlı, "Öğrencilerimizin yurt sorununu çözmek amacıyla 29 Eylül'de burayı ziyaret etmiştik. Aradan 4,5 ay geçti. İlerlemeyi gördük. O dönemde inşaatın fiziki gerçekleşmesi yüzde 25 civarındaydı. Şu anda yüzde 30'u geçtiğini görüyoruz. Burası 4 bin kişi kapasiteli ve toplu halde aynı yerde bulunan Türkiye'nin en büyük yurdu. 8 adet yurt bloğu, 2 adet sosyal donatı bloğu ve konferans salonları var. Çok devasa bir eserin önünde bulunuyoruz. Yüklenici firma yapım işini oldukça hızlandırdı. Buranın en azından 2 bin kişilik yurt bölümünü Eylül ayına yetiştireceğiz. Kalan 2 bin kişilik bölümü de en geç ara tatile yani 2023 Ocak ayına yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu yurt Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da çok önemsediği bir proje. Geçen yıl öğrencilerimizi 1 ay misafirhanelerimizde ağırladık. Öğrenci sayımız bundan sonra daha da artacak. Yani kısaca Eylül ayında bu yurdun yarısı hizmete açılacak" dedi.

"Koğuş sistemi artık bitti, lüks otel odaları neyse bu yurt da öyle olacak"

Yurdun otel konforunda olacağına da değinen Vali Dağlı, "4 bin kişi devasa bir rakam. Aynı anda 4 bin kişinin kalabilmesi gerçekten müthiş bir rakam. Bu manada merkezde öğrencilerin barınma konusunda bir sıkıntımız kalmayacak. Teknolojik anlamda lüks bir otel odası neyse, bu yurtta o şekilde. Odalar geniş, ferah. İçerisinde tuvalet ve banyolar da mevcut. Her şeyi ile bakımlı pırıl pırıl bir yer olacak. Odalarımız 3-4 kişilik olacak. Koğuş sistemi artık bitti. Onlar eskidendi. 1 veya 2 kişilik oda tipi artık dünyada da yok. Onun için 3-4 kişilik odalar tercih ediliyor" diye konuştu.

Söz konusu 4 bin kişilik yurdun içerisinde 8 adet yurt bloğu, 2 adet sosyal tesis bloğu, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası olacak.