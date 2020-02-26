Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri Antalya - Son Dakika
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Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri Antalya

6 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin 94 milyon gecelemeyle geçen yıl Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri olduğunu belirterek, "2019'da 15 milyon 644 bin yabancıyı şehrimizde ağırladık.

Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri Antalya, System.String[]

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin 94 milyon gecelemeyle geçen yıl Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri olduğunu belirterek, "2019'da 15 milyon 644 bin yabancıyı şehrimizde ağırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın geçen hafta hazırlayıp yayımladığı istatistiklere göre, Antalya'yı geçen sene yerli ve yabancı 23 milyon 100 bin kişi ziyaret etti." dedi.

Karaloğlu, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, her sene turizm sezonu öncesinde değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Toplantılarda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle, turizm sektöründeki sivil toplum örgütlerinin başkanları ile sektördeki önemli isimlerin bir araya geldiğini anlatan Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız sezon başlamadan önce Antalya'yı şehir olarak turizm sezonuna hazırlamak ve sektörün bizden taleplerini karşılamak. Taleplerimiz varsa sektöre iletmek için bu toplantıları düzenliyoruz. Geçen turizm sezonunu bütün zamanların en iyi rakamıyla kapattık. 2019'da 15 milyon 644 bin yabancıyı şehrimizde ağırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın geçen hafta hazırlayıp yayımladığı istatistiklere göre, Antalya'yı geçen sene yerli ve yabancı 23 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Antalya 94 milyon gecelemeyle Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri oldu."

"2020'de yeni rekorlar kıracağız"

Münir Karaloğlu, Antalya'nın turizm sezonunu rekorla kapatmasının en önemli nedeninin kentteki huzur ve güven ortamından kaynaklandığını dile getirdi.

Antalya'nın güvenliği ve huzuru için İçişleri Bakanlığının ihtiyaç duyulan insan kaynağı, araç ve gereç noktasında en üst düzeyde destek verdiğini aktaran Karaloğlu, bundan dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Antalyalılar adına teşekkür etti.

Yeni turizm sezonundan da umutlu olduklarını anlatan Karaloğlu, "İnşallah 2020'de de yapacağımız çalışmalarla yine iki haneli bir büyümeyle yeni rekorlar kıracağımız sezonu hep birlikte yaşayacağımızı şimdiden söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Münir Karaloğlu, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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