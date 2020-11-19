Türkiye'nin en çok izlenen programı: Kuş Bakışı Türkiye

RÖPORTAJ NAZAN ORTAÇ nortac@hurriyet.com.tr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve 90 kişilik bir ekibin çabaları ile Türkiye'deki 81 ilin doğal ve tarihi güzelliklerinin görüntülendiği, yapımcılığını ve yönetmenliğini Ekrem Doydu'nun yaptığı "Kuş Bakışı Türkiye" belgeseli, Digitürk'ün müzik kanalları ve TRT 4K'da yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Proje kapsamında Türkiye'nin tüm illerinin drone kameralarla çekilerek, tarihi ve doğal güzellikleri daha önce görülmemiş biçimde aktarmayı amaçlayan seri, izleyicisi tarafından da ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'nin güzelliklerini merak edenlere izlemeye doyum olmaz görüntüler sunan belgesel serisi, tüm Türkiye'nin tek projede bu denli gösterildiği ilk iş olarak da dikkat çekiyor.

Çekimleri tam sekiz ay süren, 81 ilde 1200 bölgede, 100 bin kilometre yol kat edilerek elde edilen "Kuş Bakışı Türkiye"nin yapımcısı ve yönetmeni Ekrem Doydu, hürriyet.com.tr'ye projenin arka planını anlattı…

Fikir nasıl geldi aklınıza?

Ülkemizin güzelliklerini hep alışık olduğumuz açılardan görüyorduk. Gelişen teknolojiyle birlikte bir kuş misali gökyüzünden görme fikri beni çok heyecanlandırıyordu. Bu fikrin üzerine gittim ve hayata geçti.

81 il için bu organizasyonu yapmak zor oldu mu? En çok nerede zorlandınız?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki 81 ilin tamamında proje yapmak göründüğünden çok daha meşakkatli bir iş. Belki ezbere bile sayamayacağımız 81 ilde bir şekilde prodüksiyon yapmamız gerekiyordu ve her şehre özel zorluklarla karşılaşabiliyorduk. Çekim izinlerimiz olduğu halde hiç hesaplamadığınız şeyler oldu. Iğdır'da bir köy korucusu bizi yanlış anlayıp drone'larımızı tüfekle vurarak düşürdü mesela (gülüyor). Elazığ'da polis özel harekat ekipleri tarafından güvenlik gereği gözaltına alındığımız da oldu. Sonra niyetimiz anlaşılınca güzel bir şekilde uğurlandık. Yine Osmangazi Köprüsü'nde sinyalimiz etkilendiği için drone'muz suya düştü. Bunun gibi sıkıntılar yaşadık. Ama bizi en çok zorlayan bürokrasiydi. Çekim izinlerini alma konusu enerjimizi çok düşürüyordu. Çünkü sistem oturmamıştı. Şimdi daha iyi.

Kaç video arasından seçildi bu görüntüler?

Elimizde 30 saatten fazla, yaklaşık 4 TB'lık Türkiye'nin 1000'den fazla bölgesinin yer aldığı hava arşivi bulunuyor. Bu arşivin içinden her ile ortalama 3-5 dakikalık videolar hazırladık.

Proje büyük ilgi gördü…

Proje beklediğimden daha fazla ilgi gördü. Özellikle Digiturk'ün müzik kanallarında 24 saat arka plan olarak kullanıldığı için kafe ve restoranlarda insanlar mutlaka denk geliyor. Hatta bir arkadaşımın şöyle bir tespiti olmuştu. Muhtemelen yaptığın iş, reytingi yüksek birçok isimden daha çok izleniyor demişti. Matematiksel olarak doğru bir tespit sanıyorum (gülüyor)…

En çok hangi illerin görüntüleri beğeni alıyor?

Ülkemizin her bir köşesi ayrı güzel. Birini diğerinden ayırmak doğru olmaz belki ama doğal güzellikleri bakımından Karadeniz bölgesi oldukça ilgi görüyor.

Bundan sonrası için hangi projeler var gündeminizde?

"Kuş Bakışı Türkiye"nin ikincisi niteliğinde "Mavi Türkiye" projesine başlıyoruz. Burada denizler, deniz altları, koylar, göller, akarsular, nehirler kısacası ülkemizin maviliklerini güzel bir formatta anlatacağız. Önümüzdeki yaza çekimlere başlayıp 2022 yılında da dijital platformlarda boy göstermeyi hedefliyoruz.