Papara Card Nedir? Papara Alma Rehberi – 2022 - Son Dakika
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Papara Card Nedir? Papara Alma Rehberi – 2022

31.07.2022 15:06
Papara Card Nedir? Papara Alma Rehberi – 2022

Türkiye'nin en çok kullanılan dijital cüzdanlarından birisi olan Papara Card nedir? Nasıl hesap alınır? Cevapları içeriğimizde...

İnternet dünyasının büyümesiyle birlikte bankacılık sektörü de çeşitlenmeye devam ediyor. Öyle ki internet bankacılığı da buna paralel olarak daha da avantajlı hale geliyor. Bunların başında hiç kuşkusuz Papara geliyor.

Papara Card nedir ve nasıl alınır?

Papara Card, Papara hesabındaki parayı kullanabileceğin bir ön ödemeli alışveriş kartı olarak tanımlanabilir. Dijital cüzdanın internet üzerinden 7/24 alışveriş, ödeme, döviz alıp satma ve para transferi gibi birçok finansal işlem imkanı mevcut.

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Master Card altyapısı ile hizmet sağlayan Papara, Ayrıca kullanıcılar para yükleme noktalarından veya havale/eft ile hesabına para yükleyebiliyor. 2016 yılında "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet göstermek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) izin aldı.

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Papara hesabı açma adımları

Öncelikli olarak www.papara.com Web adresinden ya da mobil uygulamasından adımları takip edebilirsiniz. Mobil uygulama App Store, Google Play ve AppGallery de mevcut durumda. Dilediğiniz şekilde giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Papara Card Nedir? Papara Alma Rehberi – 2022

İlk olarak Web sitesinden ya da uygulamadan "Papara Hesabı Aç" bağlantısına tıklayarak ilk adımı atıyorsunuz.

Bağlantıdan üyelik oluşturmalısınız. Üyelik için cep telefonu, e-posta adresi ya da sosyal medya hesapları yeterli. Gelen güvenlik kodu ile birlikte diğer adıma geçebilirsiniz.

Üyelik oluşturduktan sonra iletişim ve kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekir.

Üyelik işlemlerinin ardından e-posta ya da telefon numarası üzerinden şifre belirlenir.

Hesaba oluşturulduktan sonra sonra iki ayaklı güvenlik nedeniyle cep telefonu ya da e-postaya gelen güvenlik kodu girilerek hesaba giriş yapılır.

Papara kullanıyor musunuz? Başka bir tavsiyeniz var mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız

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Kaynak: Shiftdelete

alışveriş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Papara Card Nedir? Papara Alma Rehberi – 2022 - Son Dakika

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