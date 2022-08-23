Türkiye'de Egea'lar nasıl üretiliyor? Fabrikayı gezdik! - Son Dakika
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Türkiye'de Egea'lar nasıl üretiliyor? Fabrikayı gezdik!

23.08.2022 19:56
Türkiye'de Egea'lar nasıl üretiliyor? Fabrikayı gezdik!

Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin üretim ve montajının gerçekleştiği TOFAŞ fabrikası kapılarını SDN ekibine açtı.

Ülkemizde 51 yıldır üretim yapan TOFAŞ, Murat 131, Şahin, Kartal, Doğan, Palio, Albea, Doblo, Linea ve Egea gibi en çok satan otomobillerin üretildiği fabrikanın kapılarını SDN'ye açtı. Biz de TOFAŞ fabrikası içerisinde üretimden montaja kadar birçok bölümü gezdik.

Türkiye'nin en çok satan otomobili Egea nasıl üretiliyor? TOFAŞ fabrikası içerisinde yakından baktık!

Vehbi Koç tarafından 1968 yılında kurulan TOFAŞ, 1971 yılında Fiat ile eşit hissedar olarak otomobil üretimine başladı. Günümüzde ise fabrikasının açık alanı 1 milyon metre kareye, üretimin gerçekleştiği kapalı alan ise 400 bin metre kareye ulaşmış durumda. Yani en büyük yerli üretim yapan şirketler arasında yer alıyor.

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Toplamda 10 binden fazla çalışanı bulunan TOFAŞ, yılda 450 bin binek ve ticari olmak üzere otomobil üretimi yapabiliyor. Bu araçların bir kısmı iç pazarda, yani Türkiye'de satılırken diğerleri 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Tabii TOFAŞ denildiğinde akla yalnızca Fiat gelmiyor. Zira Türkiye'de Ford Otosan, Chrysler, Anadol, Dodge, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarının satış ve satış sonrası operasyonlarını da üstlenmiş durumda.

Türkiye'de Egea'lar nasıl üretiliyor? Fabrikayı gezdik!

Bugün ise TOFAŞ, fabrikasının kapılarını SDN ekibine açtı. Biz de Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea ile İstanbul'dan Bursa'ya yolculuk ederek aracın 0 noktasına, yani üretildiği tesise gittik. Bu gezimizde Üretim Direktörü Recep Temizesen de bize eşlik etti.

İlk olarak rulo halinde gelen çeliklerin sac parçaları olarak şekillendirildiği pres atölyesini ziyaret ettik. Ayrıca birçok diğer üreticiden farklı olarak, sac parçalarını şekillendirmede kullanılan kalıpların da yine burada üretildiğini gördük. Yani aslında TOFAŞ'ın tasarımdan mühendislik aşamasına, üretimden montaja ve teslime kadar bütün süreci yürüttüğünü söyleyebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Şahin Kartal, Türkiye, Fiat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de Egea'lar nasıl üretiliyor? Fabrikayı gezdik! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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