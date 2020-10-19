Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de, içme suyu azaldı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de, son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları azaldı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Ekim ayında yağmurun yağmaması ile beraber su seviyemiz düşmüş durumda. Bu da yüksek kesimlerdeki birçok noktaya su veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Su problemini ortadan kaldırmak için çevresindeki dereleri de toplayarak bir gölet yapacağız" dedi.

Türkiye'nin yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her ay yaşanan sel, heyelan ve taşkınlarla gündeme gelen Rize'de su sıkıntısı yaşanıyor. Kette son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları azaldı. Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte su sorunu yaşanmaması için akan yüzey sularının biriktirileceği gölet projesi uygulanacak.