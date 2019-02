Türkiye'nin En Değerli Bankası Belli Oldu

Brand Finance, dünya çapındaki en değerli 500 bankayı açıkladı. Listenin başında tam 79.8 milyar dolarlık değeriyle Çin merkezli banka ICBC yer aldı. Türkiye 'den listeye 9 banka girdi; zirvede Ziraat Bankası yer aldı.Her yıl yayımladığı "Brand Finance Banking 500" listesinin 2019 ayağını meraklılarıyla buluşturan önemli analiz ve ekonomi şirketi Brand Finance'a göre Türkiye'nin en değerli ve pahalı bankası Ziraat Bankası oldu.Küresel sıralamada 1.6 milyar dolarlık marka değeri elde eden Ziraat Bankası'nı, 1.30 milyar dolarlık değeri ile Garanti Bankası , 1.14 milyar dolarlık değeri ile İş Bankası takip etti.Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası:ICBCChina Construction BankAgricultural Bank of ChinaBank of ChinaWells FargoBank of America ABDCiti ABDChase ABDChina Merchants Bank ÇinHSBC İngiltereListenin Devamındaki Türk BankalarıZiraat BankasıGaranti Bankasıİş BankasıAkbankYapı KrediHalkbankVakıfbankDenizbankTEB