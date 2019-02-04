Türkiye'nin En Değerli Bankası Belli Oldu

Brand Finance, dünya çapındaki en değerli 500 bankayı açıkladı. Listenin başında tam 79.8 milyar dolarlık değeriyle Çin
merkezli banka ICBC
yer aldı. Türkiye
'den listeye 9 banka girdi; zirvede Ziraat Bankası
yer aldı.
Her yıl yayımladığı "Brand Finance Banking 500" listesinin 2019 ayağını meraklılarıyla buluşturan önemli analiz ve ekonomi şirketi Brand Finance'a göre Türkiye'nin en değerli ve pahalı bankası Ziraat Bankası oldu.
Küresel sıralamada 1.6 milyar dolarlık marka değeri elde eden Ziraat Bankası'nı, 1.30 milyar dolarlık değeri ile Garanti Bankası
, 1.14 milyar dolarlık değeri ile İş Bankası
takip etti.
Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası:
ICBC
China Construction Bank
Agricultural Bank of China
Bank of China
Wells Fargo
Bank of America ABD
Citi ABD
Chase ABD
China Merchants Bank Çin
HSBC İngiltere
Listenin Devamındaki Türk Bankaları
Ziraat Bankası
Garanti Bankası
İş Bankası
Akbank
Yapı Kredi
Halkbank
Vakıfbank
Denizbank
TEB