Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Değerli Bankası Belli Oldu

Türkiye'nin En Değerli Bankası Belli Oldu

36 dakika önce

Brand Finance'ın 2018 yılı rakamları açıkladı. Açıklanan 500 banka arasında Türkiye'nin en değerli banka markası Ziraat Bankası oldu.

Türkiye'nin En Değerli Bankası Belli Oldu, System.String[]
Brand Finance, dünya çapındaki en değerli 500 bankayı açıkladı. Listenin başında tam 79.8 milyar dolarlık değeriyle Çin merkezli banka ICBC yer aldı. Türkiye'den listeye 9 banka girdi; zirvede Ziraat Bankası yer aldı.

Her yıl yayımladığı "Brand Finance Banking 500" listesinin 2019 ayağını meraklılarıyla buluşturan önemli analiz ve ekonomi şirketi Brand Finance'a göre Türkiye'nin en değerli ve pahalı bankası Ziraat Bankası oldu.



Küresel sıralamada 1.6 milyar dolarlık marka değeri elde eden Ziraat Bankası'nı, 1.30 milyar dolarlık değeri ile Garanti Bankası, 1.14 milyar dolarlık değeri ile İş Bankası takip etti.

Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası:



ICBC


China Construction Bank


Agricultural Bank of China


Bank of China


Wells Fargo


Bank of America ABD


Citi ABD


Chase ABD


China Merchants Bank Çin


HSBC İngiltere



Listenin Devamındaki Türk Bankaları



Ziraat Bankası


Garanti Bankası


İş Bankası


Akbank


Yapı Kredi


Halkbank


Vakıfbank


Denizbank


TEB
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:45 

Industrial and Commercial Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti, Ziraat Bankası, Türkiye, Teknoloji
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