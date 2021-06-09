Üye Girişi
Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu - Son Dakika

Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu

09.06.2021 11:04
Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu, System.String[]

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da " Türkiye'nin en değerli markası" oldu.

Brand Finance, 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi listede ilk sırayı 1 milyar 605 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi.

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı. Garanti BBVA 1 milyar 190 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü, Turkcell 1 milyar 61 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 952 milyon dolarla 6'ncı oldu.

Marka değeri 917 milyon dolar olarak belirlenen Akbank 7'nci sıradaki yerini korurken, 836 milyon dolarla Yapı Kredi 8'inci, 789 milyon dolarla Türk Telekom 9'uncu, 787 milyon dolarla Ford Otosan 10'uncu sıraya yerleşti.

En değerli 100 marka arasına 7 yeni marka girdi

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil oldu. Bu markalar, TUSAŞ, Otokoç, Netlog, Anadolu Hayat, Arzum, Ray Sigorta, Karel olarak sıralandı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan, yüzde 65,1 ile Yünsa Tekstil'de gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik'te oldu. Bu markayı yüzde 43,5 ile Beşiktaş, yüzde 42,8 ile Otokar izledi.

"Türk şirketlerinin küresel markalaşma isteksizliği sonucu bir değer kısırlığı yaşanmaktadır"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgüner, 2020 yılı verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azalarak 21,45 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Son 15 yıl içinde 2 bine yakın markanın değerinin hesaplandığını ve önemli bir veri tabanı oluştuğunu belirten İlgüner, ortaya çıkan tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 100 en değerli markasının toplam değeri 15 yıldır 20-30 milyar dolar bandında bir seyir izlemektedir. Türk şirketlerinin iç pazar ısrarı ve küresel markalaşma isteksizliği sonucu bir değer kısırlığı yaşanmaktadır. Marka gelirlerinin çoğu Türk lirası ile olmakta, küresel geçerli para birimlerinin oranı düşük kalmaktadır. Türk lirasında olası negatif ayrışma marka değerlerini olumsuz etkilemektedir. Yapılan ihracatın değeri düşük kaldığı için toplam ihracat tutarı, toplam üretim için yapılan ham madde, ara malı ve yatırım malı ithalatının sürekli altında kalmaktadır. Ülkenin refah ve itibarını yakından ilgilendiren 'markalaşma'nın bir memleket meselesi olarak kabul edilip, iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının gündeminde ilk sırayı işgal etmesi gerekmektedir."

İlgüner, "On Yılda On Dünya Markası" iddiası ile yola çıkan Turquality Projesi 20'nci yılına yaklaşırken dünyanın en değerli 500 dünya markası listesinde tek bir Türk markasının yer almadığına dikkati çekti. Muhterem İlgüner, "Buna ilaveten fark her yıl artmakta makas her yıl biraz daha açılmaktadır. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin toplam marka değeri 156 milyon dolar iken Rusya'nın Zenit futbol kulübünün tek başına marka değeri 159 milyon dolardır." dedi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2020 ve 2021 marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:

2021

Sıra

2020

Sıra

Marka2021

MarkaDeğeri

2020 Marka DeğeriDeğişim
11Türk Hava Yolları1.6051.976-18,7%
25Arçelik1.5851.27324,6%
38İş Bankası1.19395125,3%
43Garanti BBVA1.1901.538-22,6%
54Turkcell1.0611.361-22,1%
62Ziraat Bankası9521.616-41,0%
77Akbank917998-8,1%
89Yapı Kredi836876-4,5%
96Türk Telekom7891.087-27,4%
1010Ford Otosan787875-10,1%
1116Vestel70949343,8%
1213BİM6175953,7%
1312BSH541603-10,2%
1417Vakıfbank50945811,1%
1515Ülker451539-16,4%
1619Halkbank4214083,3%
1714Opet415570-27,1%
1818Anadolu Efes399424-6,0%
1930Aselsan37022465,7%
2020Denizbank338395-14,4%

Türk Hava Yolları, Türkiye, dolar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı 12:11 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek 12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı Kıskançlıktan gözü dönen adam sevgilisini darbettikten sonra kendini balkondan atmaya çalıştı         
12:25
Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi         
12:15
Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim         
12:10
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı         
12:01
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en değerli markası THY bu yıl da tahtını korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement