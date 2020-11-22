Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette - Son Dakika

Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette

22.11.2020 09:49

Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette Bursa ovasını katleden kaçak yapıları önlemek için ova köylerindeki muhtarlar var gücüyle çalışıyor Türkiye'nin en verimli ovası olan Bursa ovasında son yıllarda kaçak yapıların ovayı katletmesi üzerine...

Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette

Bursa ovasını katleden kaçak yapıları önlemek için ova köylerindeki muhtarlar var gücüyle çalışıyor

BURSA - Türkiye'nin en verimli ovası olan Bursa ovasında son yıllarda kaçak yapıların ovayı katletmesi üzerine bölgedeki muhtarlar bir araya gelip kaçak yapı avına başladı.

Kaliteli meyve ve sebzelerin yetiştiği Bursa ovası son yıllarda bölgeden küçük çaplı yer alanların kaçak konteynır yapmasıyla istilaya uğramaya başladı. Her geçen gün çirkin bir görüntüye dönüşen kaçak yapılar tarım alanlarını da yok etmeye başladı. Ova köylerinde bulunan muhtarlarda Bursa ovasını korumak için bir araya gelip kaçak yapılara karşı savaş başlattı. Bölgelerine yapılan kaçak yapılara izin vermeyen muhtarlar yapılanları da belediyeye haber verip yıkılmasını sağlıyor. Gürsu Belediyesi ise bölgedeki kaçak yapıları tespit edip yıkıyor. Gürsu ilçesindeki muhtarlar bira araya gelip Bursa ovasını korumak için var güçleriyle çalışıyor.

Ortak bir basın açıklaması yapan Gürsu ilçesindeki muhtarlar, "Kaçak yapılaşma haddinden fazla Bursa ovasındaki 500 metrekare ve 1 dönüm yerleri alıp kaçak yapı yapıyorlar. Burası dünyanın en değerli tarım arazisi bu ovanın kıymetini biz üreticiler olarak iyi biliyoruz ama buradan toprak alanlar bilmiyor burayı katlediyor. Biz bölgedeki muhtarlar olarak bir araya geldik. Ovamıza yapılacak kaçak konteynır ve kaçak yapılara karşı her türlü mücadelemizi veriyoruz. Belediye başkanlarımızda bizim işin arkasında destek veriyor kaçak yapılara göz açtırmıyor. Biz bu işin önüne geçmezsek Türkiye'nin en verimli tarım arazisini yok edecekler. Biz muhtarlar olarak kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette
Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette

Türkiye, Gürsu, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en değerli ovasını kaçak yapılardan korumak için muhtarlar nöbette - Son Dakika


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