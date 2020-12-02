Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu - Son Dakika

Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu

02.12.2020 08:50
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu, System.String[]

TÜRKİYE'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu.

TÜRKİYE'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

?Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında en yüksek ikinci sırada yer alan Van, aynı zamanda Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektriğin üretilebileceği en verimli şehirler arasında da gösteriliyor. Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için 3 yıllık çalışma sonrası 55 milyon dolarlık yatırımla 14 rüzgar türbininin yer aldığı RES kuruldu. Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban mevkiisinde kurulan ve 53,2 megavat kapasiteye sahip santral, 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMDAKİ RES'İ VAN'DAFİBA Grubu'nun Van'da kurduğu RES, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgar enerjisi santrali konumunda yer alıyor. FİBA Grubu, yeni yatırımlarıyla birlikte yıllık 563 bin hektar ormana eşdeğer karbon azalımı yapacak. Türkiye'nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve Van'daki santralle Doğu Anadolu'nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadar ki en büyük yatırımı yaptıklarını belirten FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da kurulan 4 yeni rüzgar enerjisi santrali yatırımının üretime başladığını belirtti. Özyeğin, "Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.'DOĞU'DA EN BÜYÜK YATIRIMI YAPTIK'Özyeğin, "RES yatırımlarımızı enerji sektöründeki grup şirketimiz FİNA Enerji yürütüyor. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine ağırlık vermek ve bu alanda sektöre öncülük etmek. Yenilenebilir enerjinin en büyük avantajlarından biri, ülkemizin geniş rüzgar ve güneş potansiyelinden yararlanma imkanı sağlaması. Türkiye'nin başka illerinde de toplam 220 dolar yatırımla kurduğumuz RES'ler mevcut. Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.Van'daki bağlama RES'in, 2021 yıl ortasına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi planlanıyor. FİNA Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, bağlama RES projesine başlarken çok cesur bir yatırım kararı verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin en doğusundaki, en yüksekteki RES'ini Van'a kurduk. Bağlama RES; 53,2 MW kurulu gücü ile Doğu Anadolu'daki en yüksek kapasiteli rüzgar enerjisi projesi olacak. Tüm projelerimizi özverili bir çalışma ile hedef tarihimizden bir gün bile şaşmadan devreye almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu
Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu

Türkiye, Enerji, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu - Son Dakika


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