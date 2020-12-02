Türkiye'nin en doğusuna, en yüksek rakımlı RES kuruldu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en doğusunda, en yüksek rakımlı Rüzgar Enerji Santrali (RES) Van'ın Gevaş ilçesine kuruldu. Gevaş ilçesinde yaklaşık 2 bin 900 rakımda kurulan 53,2 megavatlık RES ile 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

?Güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki 28 il arasında en yüksek ikinci sırada yer alan Van, aynı zamanda Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektriğin üretilebileceği en verimli şehirler arasında da gösteriliyor. Van'ın bu potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için 3 yıllık çalışma sonrası 55 milyon dolarlık yatırımla 14 rüzgar türbininin yer aldığı RES kuruldu. Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban mevkiisinde kurulan ve 53,2 megavat kapasiteye sahip santral, 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak.