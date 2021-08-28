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Türkiye'nin en eski şekercisi - Son Dakika

Türkiye'nin en eski şekercisi

28.08.2021 10:48

Türkiye'nin en eski şekercisi İstanbul'da yaklaşık 3 asırdır şeker üretiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin mevlit şekerlerinin de yapıldığı dükkan adeta tarihe meydan okuyor Fatih'te Türkiye'nin en eski şeker imalatının yapıldığı küçük dükkan, adeta tarihe meydan okuyor.

Türkiye'nin en eski şekercisi

İstanbul'da yaklaşık 3 asırdır şeker üretiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin mevlit şekerlerinin de yapıldığı dükkan adeta tarihe meydan okuyor

İSTANBUL - Fatih'te Türkiye'nin en eski şeker imalatının yapıldığı küçük dükkan, adeta tarihe meydan okuyor. Yaklaşık 3 asırdır hem üretim, hem de satış yapılan dükkan Türkiye'nin en eski şekercisi olarak biliniyor.

Hicipzade Mustafa Efendi'nin tahin helvası üreterek başladığı ve ününün saraya kadar ulaştığı bu serüven 276 yıldır Fatih Eminönü'ndeki 35 metrekarelik dükkanda devam ediyor. Dört kuşaktır üretim ve satışın yapıldığı dükkanı şuan ise 62 senedir Cemal Hicipoğlu işletiyor. 1745'ten günümüze kadar şeker, lokum ve helva üretimi yaptıklarını söyleyen Hicipoğlu, geleneksel yöntemle, ocağa sürülen bakır kazanlarda, elle ürettikleri şekerlemeleri büyük titizlikle yapmaya devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin mevlit şekerlerini de yaptıklarını kaydeden Hicipoğlu, tüm şekerlemeleri tamamen glikozsuz ürettiklerini ve lezzetten ödün vermediklerini ifade etti.

"Biz eski Osmanlı usulü şeker yapıyoruz"

Atalarından kalma mesleği devam ettiren 85 yaşındaki Cemal Hicipoğlu, "Hacı dedem çok ünlü bir helvacı. Padişah da, 'Böyle bir helvacı var, Hicipoğlu diye çok meşhur onu getirin buraya' diyor. Sonra sarayda helva yapmaya başlıyor. Bu sefer hacı dedem sarayın helvacıbaşı oluyor. 280 yıllık bir şekerci dükkanı burası. Biz eski Osmanlı usulü şeker yapıyoruz. Helva, reçel, lokum imalatımız da var. Çeşitli ürünler yapıyoruz. Lokum sarma, kaymaklı lokumlar, çam fıstıklı lokumlar, reçel yapıyoruz. Babamın dedesinin babasından kalma. İstanbul Helvacılar Kahyası Hicipzade Hacı Mustafa Efendi Eyüpsultan'ın kıblesinde yatıyor. Biz de onların torunlarıyız" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın annesinin mevlüt şekerini de ben yaptım"

Dükkana glikoz girmediğini söyleyen Hicipoğlu, "Hiçbir zaman imalatta hile yapmamışızdır. Zaten yapmasını da bilmem. Her şey benim kontrolümdedir. Dedem babam nasıl yaptıysa, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Benden sonda inşallah, değirmene suyu koymuşsunuz akıyor devamlı, buğdayı da koyarsanız un olur. Eski natürelliğini bozmak istemiyoruz. Bu taşlar Malta taşları hacı dedem Malta'dan getirmiş bunları. Bende onları bozmamak için üzerine halı attım. Mesela bir bıçağım var 180 yıllık onunla helva kesiyorum. Üstte küçük bir imalatımız var. Küçük imalatla büyük iş başarıyoruz. Glikoz girmez bizim dükkana. Cumhurbaşkanımızın annesinin mevlit şekerini de ben yaptım, o da çok beğendi" dedi.

Türkiye'nin en eski şekercisi
Türkiye'nin en eski şekercisi
Türkiye'nin en eski şekercisi
Türkiye'nin en eski şekercisi

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin en eski şekercisi - Son Dakika


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