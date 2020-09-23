Türkiye'nin en fazla bal üretimi yapan ilinde genç arıcı yetişmiyor

En fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da artık insanlar arıcılığı tercih etmiyor

Kayıtlı 3 bin 500 arıcı bulunan ve yıllık 18 bin ton bal üretilen Ordu'da, arıcıların yaş ortalaması giderek yükseliyor

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi: "Tekelleşme olduğu için insanlar artık arıcılığa yönelmiyor"

"Üreticiden 20 liraya alınan bal tezgahlarda 50 liraya satılıyor"

ORDU - Türkiye'de bal üretimin en fazla yapıldığı ve kayıtlı 3 bin 500 arıcının bulunduğu Ordu'da insanların artık arıcılığa yönelmediği belirtildi.

Dünya bal üretiminde Türkiye, Çin'in ardından dünya ikincisi olurken, Türkiye'de ise Ordu ili en fazla bal üretimiyle birinciliğini sürdürüyor. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de yıllık üretilen 105 bin ton balın yaklaşık 18 bin tonu ise Ordu'da üretiliyor. Ordu'da kayıtlı olarak bulunan 3 bin 500 arıcı ile birlikte yaklaşık 10 bin 500 aile arıcılıktan geçimini sağlıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerini gezerek, kaliteli balı üretmek için çabalayan arıcılar, düşük fiyatlar nedeniyle sıkıntılar yaşarken, artık genç nüfusun arıcılığı tercih etmediği belirtiliyor.

"Genç arıcılar yetişmiyor"

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu ballarında kalite anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını ifade ederek, arıcıların Türkiye'nin neredeyse her bölgesini 10 ay boyunca dolaştığını belirtti. Ancak son yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle artık genç nüfusun arıcılığa yönelmediğini aktaran Çiftçi, "Bizim en büyük sıkıntımız bal fiyatları ile yaşanılan sorunlar. Diğer ürünlerde olduğu gibi bal da bir tarım ürünü. Bal bizden çıkınca 2-3 katına satılıyor. Bunların önüne geçilerek gerekli girişimlerin yapılması bizim en büyük temennimiz. Burada üreten insanların daha fazla kazanması gerekirken, maliyetine bal satıyoruz. Bir tekelleşme var, inşallah bu tekelleşme önüne geçilirse çok daha iyi olur ve emek harcayan insanlar daha fazla kazanır. Bu şartlarda gidilirse insanlar artık arıcılığa yönelmiyor. Arıcılık sadece bal değil, doğadaki polinasyonu da sağlıyor, bu nedenle arıcılık faaliyetlerinin mutlaka devam etmesi ve yeni arıcıların yetişmesi gerekir" dedi.

"Üreticiden 20 liraya alınan bal tezgahlarda 50 liraya satılıyor"

"Üreticimizde 20 liraya satın alınan bir balı bugün tezgahlarda 45-50 liraya bulabiliyoruz, üzerine yüzde yüz maliyet konuluyor" diyen Çiftçi, "Zaten arıcının bir kilogram balda yaklaşık 4 lira bir karı var, bu da bazı firmalar tarafından elinden alınmış durumda. Bu konuda bakanlık nezdinde de girişimlerde bulunacağız. Önceden kovan başı destek ödemelerimiz vardı ancak şuana kadar açıklanan bir şey yok. Arıcılarımız da bunu can kulağı ile bekliyor" şeklinde konuştu.