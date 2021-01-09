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Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim - Son Dakika

Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim

09.01.2021 11:37
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim

'ya anlattı.

'ya anlattı.

"İLK ARABAYA 9 YAŞIMDA BİNDİM"

Otomobillere olan merakının küçük yaşlarda başladığını belirten Utkuhan Biricik, "15 yaşında eğitim alarak başladım ve bu yerlere kadar geldim. İlk eğitimimi özel bir yerden aldım. Sonrasında Kıbrıs'ta dünya ikincisi İbrahim Yücebaş'tan eğitim aldım. İlk arabaya ise 9 yaşımda bindim. Yarış arabasına ise 15 yaşında bindim. Arabaya binince kalbimin nasıl attığını duyuyordum. O gün çok mutluydum. Keşke hala o gün olsa. Şu an alıştığım için ve profesyonel olarak yaptığım için pistte biraz daha rahat olmam lazım. Heyecan yaparsam daha farklı şeyler olabiliyor. Türkiye'de drift sporu pistimiz az. Pist çeşitliliği olsa çok iyi olur. Normalde 18 yaşına kadar drift sporcusu olamıyorsunuz. Ama ben eğitim aldığım için ve başarılı gördükleri için 16 yaşımda drift yapmaya izin aldım ve Türkiye'nin en genç drift pilotu olarak geçiyorum. Lisanslı sporcuyum" dedi.

"BENİM YAPTIĞIM DRİFT GÜVENLİ"Sokaklarda drift yapanlar hakkında konuşan Biricik, "Sokakta drift yaptığını sanıyorlar. Sokakta drift insanları riske atmaktır. Aslında drift değildir. Risklidir ve adam öldürmek gibi bir şeydir neredeyse.  Benim yaptığım drift güvenli. Aracımızda roll-barlar var, dört nokta kemerlerimiz var. Takla attığın zaman hiçbir şey olmaz. Araçlar ona göre özel tasarlanıyor. Araçların yapım aşaması yaklaşık 2 yıl sürüyor. Normal bir araç dışında farklı bir araç oluyor. Beni bu spora annem yönlendirdi. Çünkü arabaları çok seviyordum. Bir kere izlemeye geldik ve daha sonra içimde bir tutku oldu. Sonrasında eğitim aldım ve kendimi pistte buldum. Şimdilik kendi aramızda yarışlar düzenliyoruz. Antrenman yapıp tecrübe kazanıp daha sonra yarışlara girmek istiyorum. İnşallah 2021'de yarışlarda boy göstereceğim. Antrenmanlarda arabaları fazla zorlamıyoruz. Kısık ayarda çıkıyoruz. Kendimizi o atmosfere alıştırmak için çıkıyoruz. Antrenmanlarımız yaklaşık 8 saat sürüyor" şeklinde konuştu.

"BİZ AİLESİ OLARAK DESTEKLİYORUZ"Utkuhan Biricik'in annesi Derya Altunkaynak, "Utkuhan'ın araba tutkusu çok küçük yaşlarda başladı. 6 yaşında diyebilirim. Karda araba sürme merakı vardı. Biz birkaç kere hata edip kucağımızdayken sürdük. Sonrasında bu aşka dönüştü. Trafikte gençleri, çocukları görüyordum tedirgin oluyordum. Yarışlara götürüp ona bu işin pistlerde yapıldığını göstermeye çalıştım. Sonrasında pilot ağabeyileri çok güzel yönlendirdiler. Kurs aldık. Sertifika programına katıldık ve orada da çok iyi görününce buralara kadar geldi ve bizde destekliyoruz. Utkuhan'ın bir yurtdışı hedefi var. Biz de ailesi olarak destekliyoruz. Kendisi de iyi bir performans gösterirse ilerleyen zamanlarda hep birlikte izleriz" diye konuştu.


- İstanbul
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim
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Röportaj, Otomobil, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en genç drift pilotu Utkuhan Biricik: 2021'de yarışlarda boy göstereceğim - Son Dakika
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