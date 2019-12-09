Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en genç ili Düzce 20 yaşında
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Türkiye'nin en genç ili Düzce 20 yaşında

6 saat önce

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 20. yıldönümünde yaptığı açıklamada "Düzce'yi daha güzel ve daha müreffeh günlere taşıma azim ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin en genç ili Düzce 20 yaşında, System.String[]

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 20. yıldönümünde yaptığı açıklamada "Düzce'yi daha güzel ve daha müreffeh günlere taşıma azim ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.


9 Aralık 1999 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile il statüsüne kavuşturulduğunu hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, Türkiye'nin en genç ili olan Düzce'nin, il oluşunun 20. yıldönümünde sahip olduğu doğası, turizmi, ekonomisi, tarımı, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru sağlam ve emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Vali Dr. Dağlı, Düzce'nin sosyal, kültürel, ekonomik ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelebilmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının özel ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmalarını, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde sürdürdüğüne değindi.


Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'nin İl Statüsüne Kavuşması Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "İlimiz altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden spor ve kültür hizmetlerine varıncaya kadar her konuda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Günümüzde, birçok yatırım ve proje hali hazırda devam etmektedir. Gelecekte de yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte, Düzce'miz çok daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. İlimizi daha güzel ve daha müreffeh günlere taşıma azim ve gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Düzce'nin sorunlarının çözümünde bugüne kadar her türlü destek ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu ve refah düzeyi daha yüksek bir gelecek temennisiyle saygı ve sevgiler sunuyorum" dedi. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Türkiye, Aralık, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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