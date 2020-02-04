Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2018 yılında olduğu gibi 2019'da da en genç nüfusa sahip il Şanlıurfa oldu.

Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2018 yılında olduğu gibi 2019'da da en genç nüfusa sahip il Şanlıurfa oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2019 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Her yıl 65 ile 70 bin arasında bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa, 20,1 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olma unvanını korudu. Yine TÜİK verilerine göre, Şanlıurfa 'nınnüfusu 37 bin 805 kişi artarak 2 milyon 73 bin 614 oldu.


Şanlıurfalı gençler, kültürel, eğitim, müzik, araştırma ve sosyal aktivite alanlarının daha çok artırılmasını istedi. Gençler ayrıca genç nüfusun Şanlıurfa için değerlendirilmesi gerektiğini ve tarım kentinde iş imkanlarının artırılarak mevsimlik göçün önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.


Gençlerden Zübeyir Yoltay, "Gençlik merkezleri sayılarının artırılarak aktif bir şekilde gençlere hizmet vermesi gerekiyor. Şanlıurfalı gençlere Urfa kültürünü tanıtacak, öğretecek çalışmalar yapılabilir" dedi.


İş olanaklarının artırılması için çalışmalar yapılmasını isteyen İsmail Yon, eğitim sıralamasında da Şanlıurfa'nın ön sıralara gelmesi için eğitim alanında yatırımların artması gerektiğini vurguladı. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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