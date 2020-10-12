Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı

12.10.2020 13:04

Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı Minikler için okul kapıları tekrar açıldı Türkiye'nin yaş ortalaması en genç ili olan Şanlıurfa'da ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı

Minikler için okul kapıları tekrar açıldı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin yaş ortalaması en genç ili olan Şanlıurfa'da ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin yapıldığı Şanlıurfa'da yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı. İl genelinde alınan tedbirlerle ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, köy okulları, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Sınıflar iki gruba ayrıldı

Aynı sınıfta okuyan öğrenciler sosyal mesafelerinin korunması için iki gruba ayrıldı. Bir grup öğrenci bu gün ve yarın ders görecek. Diğer grup öğrencileri ise Perşembe ve Cuma günü okula gidecek. Sabah saat 09.00'da başlayan ders, öğlen saat 12.20'de sona erecek. Öğretmenler tarafından velilere mesaj atılarak okula gelen öğrencilerin yanlarında yedek maske bulundurması ve evde kahvaltı yapıp gelmeleri istendi. Kantinlerin kapalı olduğu okullara dışarıdan yemek getirilmesine ise izin verilmeyeceği belirtildi.

Veliler okula alınmadı

İlk gün olması nedeniyle veliler okul önünde yoğunluk oluşturdu. Korona virüs nedeniyle okula hiçbir veli alınmadı. Kapıda bekleyen görevliler, öğrencileri teslim alıp koridorda bekleyen öğretmenlerine yönlendirdi. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tekli sıralara oturtulan öğrenciler ders başı yaptı.

Heyecanlıyız

Öğrencilerini okula getiren Hamit Yılmış, "Uzun aradan sonra çocuklar heyecanlı bir şekilde okula başladı. Temennimiz inşallah sağ salim bu hastalıktan kurtulmak. Devletimizden Allah razı olsun, kendilerini seferber etmiş durumdalar. Heyecanlıyız, gururluyuz inşallah her şey daha iyi olacak. Ben kendi çocuğumu getirdim. Tabiki devletimizin sunduğu kararlara da uymak zorundayız" dedi.

Okul yönetimi elinden geleni yapıyor

Birinci sınıf öğrenci velisi Halil Modak ise, "Birinci sınıflar daha önceden başladı. Hijyene dikkat ediyorlardı fakat bu gün diğer sınıflar da başladı. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Virüsten de korunmak için yönetim elinden geleni yapıyor. İnşallah böyle devam eder, bir sıkıntı yaşanmaz" diye konuştu.

Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı
Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı
Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı
Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı

Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

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