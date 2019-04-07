Türkiye'nin En Genç Kadın Meclis Üyesi Bingöl'de

Bingöl'de 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den belediye encümeni seçilen 18 yaşındaki Sevgi Arin, Türkiye'nin en genç kadın meclis üyesi oldu.

Bingöl'de 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den belediye encümeni seçilen 18 yaşındaki Sevgi Arin, Türkiye'nin en genç kadın meclis üyesi oldu.



AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Genç İlçe Belediye Meclis üyeliği için 7. sıradan aday gösterdiği 18 yaşındaki Sevgi Arin, seçimleri kazanarak Belediye Meclis üyesi oldu. Genç İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdemoğlu ve İlçe Seçim İşleri Müdiresi Merve Nur Saral'dan mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına giden Arin, burada belediye çalışanları tarafından çiçekler ve alkışlarla karşılandı. İlçe Seçim İşleri Müdiresi Merve Nur Saral, "Güzel ve huzurlu bir seçimi geride bıraktık. Seçimlerde hiçbir aksilik olmadı, ayrıca Türkiye genelinde en genç kadın belediye meclis üyesi bizim ilçemizden çıktığı için çok mutlu olduk. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Resmi olarak göreve başlayan Sevgi Arin, siyaseti çok sevdiğini ve liseyi bitirdikten hemen sonra hedefini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en genç meclis üyesi olmanın gurur verici olduğunu belirten Arin, "18 yaşındayım ve liseyi bu yıl bitirdim. Siyaseti çok sevdiğim için AK Parti'den Genç Belediye Meclis üyeliği başvurumu yaptım ve seçildim çok şükür. Listede 7. sırada yer alıyordum ve halkımızın takdiri ile seçilip bugün mazbatamı aldım ve resmi olarak göreve başladım. Seçilme yaşı sınırını 18'e düşüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün seçildiysem onun sayesindedir. Cumhurbaşkanımızı çok ama çok seviyorum. Vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah belediye başkanımız ve diğer encümen adaylarımızla beraber Genç ilçesine en güzel hizmetleri yaparız" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

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