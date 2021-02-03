Türkiye'nin en genç kayak merkezlerinden Keltepe yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en genç kayak merkezlerinden Keltepe yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor

03.02.2021 20:27
Türkiye'nin en genç kayak merkezlerinden Keltepe yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor, System.String[]

Okulların yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Keltepe Kayak Merkezi'ne ilgi gösteriyor.

Okulların yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Keltepe Kayak Merkezi'ne ilgi gösteriyor.

Ankara'ya 263 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Karabük'ün Keltepe Dağı'nda yer alan bölge, sömestir tatilinin başlamasıyla hareketlendi. Bu yıl karın yağmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak sezonu açan kayak merkezine gelen tatilciler, uzunlukları 1000, 2 bin 300 ve 2 bin 400 metre olan 3 pistte zaman geçiriyor.

873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemleriyle öne çıkan kayak merkezine gelen misafirler, günübirlik hizmet verilmesi nedeniyle 31 kilometre mesafedeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da konaklıyor.

"Çocuklarının stres atabileceği önemli bir yer"

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin en yeni kayak merkezlerinden olan Keltepe'nin açıldığı günden beri ilgi gördüğünü söyledi.

Özellikle kış aylarına denk gelen yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşandığını vurgulayan Gürel, "Kayak merkezimiz geçen yıl bu aylarda hizmete alınmıştı. Açıldığı andan itibaren ilgi gören tesisimiz bu sezon salgın tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlıyor." dedi.

Gürel, yoğunluk oluşturmadan güvenli bir şekilde günde 300-400 kişiyi misafir ettiklerini anlattı. Bölgeye daha çok öğrenciler ve ailelerinin geldiğini belirten Vali Gürel, "Uzun süre evlerinde kalan çocuklarının stres atabileceği önemli bir yer oldu kayak merkezimiz." diye konuştu.

Kayak Merkezi, Türkiye, Karabük, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en genç kayak merkezlerinden Keltepe yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika


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