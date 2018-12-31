Türkiye'nin En Genç Muhtar Adayı Kırşehir'den

Türkiye'nin en genç muhtar adayı Kırşehir'denKIRŞEHİR - Kırşehir'de, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Uğurlu, seçim çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin en genç muhtar adayı Kırşehir'den



KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Uğurlu, seçim çalışmalarına başladı.

Kırşehir Ahi Evran Mahallesi'nden muhtar adayı olan 18 yaşındaki Hüseyin Uğurlu okuduğu liseden Hemşire Yardımcılığı Bölümü'nden mezun oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanan Uğurlu, bu seçimlerdeki en genç muhtar adayı. Kendisi gibi genç olanlara hizmet etmek için aday olduğunu belirten Uğurlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, geleceği gençlere bıraktı. Geleceğimize hizmet edebilmek için aday oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da seçilme yaşını 18'e indirince ben de aday oldum. Bize layık gördüğü görevden dolayı teşekkür ederim. Onun açtığı yolda yürüyoruz" diye konuştu.

Genellikle güzel tepkiler aldığını söyleyen Uğurlu, zaman zaman yaşını küçük bulanlar da olduğunu dile getirdi. Uğurlu, "Çoğu tepkiler olumluydu. Olumsuz olan tepkilerde yaşımdan dolayı oldu. Ama olumlu yönde tepkide yaşımdan dolayı, tanıyan esnaf mutlu oldu. Tanımayan esnaf ise şaşırarak destek vereceklerini söyledi. Azalarım ise 40 yaş üzerinde onların yaştan dolayı desteklerini alıp tecrübelerinden faydalanmak istiyorum" dedi.

Uğurlu muhtar seçilmesi durumunda yapacaklarını şöyle sıraladı: "Muhtar olarak seçilirsem parklarda güvenlik görevlisi sayılarının artıracağım, mahallede ikamet eden kadınların yararlanabileceği organik tarım stantları, mahalle dayanışma dernekleri, cenaze yemeklerinin karşılanması için 'yas evi hizmet merkezi', gönül kahveleri kütüphaneleri açacağım."

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