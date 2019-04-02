Türkiye'nin En Genç Muhtarlarından Birisi Oldu
1 saat önce
- Türkiye'nin en genç muhtarlarından birisi olduSİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Güzeloğlan Köyü'nde Hacı Ömer Gökçe isimli 20 yaşındaki muhtar adayı, kendisi gibi genç seçmenlerin desteği ile yarışı kazanarak Türkiye'nin en genç muhtarlarından birisi oldu.
- Türkiye
'nin en genç muhtarlarından birisi oldu
SİVAS - Sivas
'ın Altınyayla
ilçesi Güzeloğlan Köyü'nde Hacı Ömer Gökçe
isimli 20 yaşındaki muhtar adayı, kendisi gibi genç seçmenlerin desteği ile yarışı kazanarak Türkiye'nin en genç muhtarlarından birisi oldu.
Sivas'ın Altınyayla ilgili Güzelolan köyü ilginç bir muhtarlık yaşışına sahne oldu. Köyde bulunan İmam Hatip Lisesi'nden geçtiğimiz yıl mezun olan 20 yaşında ki Hacı Ömer Gökçe, deneyimli rakiplerine karşı köy muhtarlığı için adaylığını koydu. Gökçe, 31 Mart günü gerçekleşen seçimlerde, kendisi gibi ilk kez oy kullanacak genç arkadaşlarının oylarını almayı başarıp köy muhtarı geçildi. Türkiye'nin de en genç muhtarlarından birisi oldu. İlk iş olarak rakipleri ile helalleşip, yaşlıların elini öperek,köyünün sorunlarını dinlemek oldu. Ardından mezun olduğunu okulunu ziyaret edip öğretmenlerinin duasını aldı.
Gökçe, kendisi gibi genç arkadaşlarının oyları ile muhtar seçildiğini belirterek, köyüne hizmet etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Gökçe ayrıca kendisine oy veren, vermeyen tüm köy sakinlerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:02 Kaynak: İHA
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