Türkiye'nin en genç müzehhibesi sergi açtı
2 saat önce
Türk İslam Sanatları içinde hanımların en fazla ilgi gösterdiği tezhib sanatı her geçen gün gelişiyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:50 Kaynak: İHA
Türk İslam Sanatları içinde hanımların en fazla ilgi gösterdiği tezhib sanatı her geçen gün gelişiyor. Hat sanatının tamamlayıcısı olarak, birçok eserin çok güzel desenlerle bezenmesini sağlayan müzehhiplere yenileri ekleniyor. İstanbul Bahçeşehir
'deki Yeni Doğu Koleji'nde eğitim gören 13 yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Hevin Ok, ilk şahsi tezhib sergisini açtı. Süsleme sanatının klasik desenlerini çalışan Hevin Ok, eserlerinin her birisine 1 ile 3 ay arasında emek verdiğini söyledi. Orijinal boyalar ve çok ince kıl fırçalar kullanılarak elde edilen desenler, el yazma hatların etrafını süslüyor. Bu sanatı, 3 yıldır ders Beylikdüzünde ders aldığı Sena Okyar Koparan'dan öğrendiğini belirten Hevin Ok, büyük sabır isteyen tezhib sanatının insanı disipline ettiğini ve farklı ufuklara taşıdığını söyledi. Bahçeşehir'deki Yeni Doğu Kolejinde eğitim dönemi kapanana kadar açık kalacak tezhib sergisi öğrenci velileri tarafından da büyük ilgi görüyor. Hevin Ok, gelecek yıllarda daha büyük eserler ile sergilerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.
(İHA)
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