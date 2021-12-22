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Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek - Son Dakika

Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek

22.12.2021 10:24

Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) yürütücülüğünü üstlendiği projeyle Türkiye'nin en genç volkanları arasından yer alan Hasan Dağı, volkanik ve tektonik özellikleriyle 3 yıl boyunca incelenecek.

Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) yürütücülüğünü üstlendiği projeyle Türkiye'nin en genç volkanları arasından yer alan Hasan Dağı, volkanik ve tektonik özellikleriyle 3 yıl boyunca incelenecek.

"Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler ile İzlenmesi Projesi", Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Aksaray ve Niğde AFAD il müdürlüklerince ortaklaşa yürütülecek.

Türkiye'deki diğer volkanik oluşumların izlenmesine ışık tutması amaçlanan projede, uydu ölçümleri, radar görüntülerinin yanı sıra eğim, sıcaklık ve gaz ölçümleri yapılacak.

Projenin başkanlığını yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Aksaray ve Niğde illeri arasında bulunan 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın Türkiye'nin en genç volkanlarından biri olduğunu söyledi.

Dünya Volkanoloji Birliği'nce (IAVCEI) de Hasan Dağı'nın aktif volkanlar listesinde yer aldığını anlatan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"M.Ö. 6600'lü yıllarda Hasan Dağı'nda bir patlama meydana gelmiş. Bu bilgi yaş tahminiyle ortaya çıkarıldı. Zaman zaman Hasan Dağı ile ilgili hem kurumlarımız hem de bilim insanlarımız çalışmalarını sürdürmüş. Hasan Dağı'ndaki gaz çıkışları ve bazı bölümlerin kar tutmaması 'Acaba burada bir ısınma mı, hareketlilik mi var?' şeklinde sorulara sebep olmuş. 'Bölgemizde küçük çaplı depremler de meydana geliyor. Bunun Hasan Dağı'na etkileri nedir?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Biz de bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Projeyle Hasan Dağı ve yakın civarı, volkanik ve tektonik özellikleri çerçevesinde çok disiplinli şekilde 3 yıl boyunca bilim insanlarınca araştırılacak."

"Gaz çıkışları, kar tutmaması gibi durumlar Hasan Dağı'nda her zaman vardı"

Yılmaz, projeyle birlikte Hasan Dağı etrafında GPS istasyonu kuracaklarını, 24 saat anlık ölçümler alacaklarını vurguladı.

Eğim, sıcaklık ve gaz ölçümlemelerinin de yapılacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Noktasal anlamda bir değişiklik var mı onu inceleyeceğiz. Elde ettiğimiz verileri analizleyerek anlamlı sonuçlara bakacağız. 'Hasan Dağı Volkanizması'nda hareketlilik var' gibi bir düşüncenin deneysel ve bilimsel araştırma yapmadan söylenmesi çok yanlış. Sadece gözleme dayalı bir şeyler söylemek çok zor. Gaz çıkışları, kar tutmaması gibi durumlar Hasan Dağı'nda her zaman vardı. Burası tektonik bir yapı. İşte biz projemizle 'Bunlarda bir artış söz konusu mu?' onları araştıracağız."

Endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Yılmaz, "Dünyada örnekleri tabii ki var. Geçtiğimiz aylarda İspanya'daki Cumbre Vieja yanardağı patladı. Ancak biz Hasan Dağı'nda böyle bir şey beklemiyoruz. Bölge halkının ve ülkemizin tedirgin olmasının bir anlamı yok." sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek
Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek
Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek
Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek

Hasan Dağı, Aksaray, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en genç volkanlarından Hasan Dağı 3 yıl boyunca incelenecek - Son Dakika
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