Türkiye'nin en genç yamaç paraşüt pilotu Zafer Bayramı'nda gökyüzünde Türk bayrağı açtı - Son Dakika

Türkiye'nin en genç yamaç paraşütü pilotu Kürşat Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Ali Dağı'ndan uçarak gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdı.

Türkiye'nin en genç yamaç paraşütü pilotu olan 15 yaşındaki Kürşat Yılmaz, Kayseri'de yamaç paraşütü meraklılarının merkezi olan Ali Dağı'ndan uçtu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü olması nedeniyle farklı bir uçuş gerçekleştiren Kürşat Yılmaz, gökyüzünde Türk bayrağı açarak süzüldü.

Kürşat'ın yamaç paraşütüne merak salmasında örnek olan babası Yener Yılmaz ise, "Şu anda yamaç paraşütü iniş alanında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bayrak açacak. Kürşat bu spora benim yaptığım bir spor olması nedeniyle heveslendi. çok sevdi çok gayret etti. Yaklaşık bir yıl yerde çalıştı. Normal artlarda uzun bir süreçti. Yaşı küçük olduğu için bu süreç onun için uzun oldu. Kendisi bayağı gayret gösterdi. Önce alçak tepelerde uçtu şu anda da Ali Dağı'ndan uçacak ve şanlı bayrağımızı dalgalandıracak" dedi.

İnişini başarı ile gerçekleştiren Kürşat Yılmaz, "4 yıldır yamaç paraşütü ile uğraşıyorum. Ben bu spora babamın sayesinde başladım. Bu gün 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladım. Bu bayrağı göklerde dalgalandırmak bizim için büyük bir gurur" dedi. - KAYSERİ