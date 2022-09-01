Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir - Son Dakika
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Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir

01.09.2022 00:54

Türkiye'nin en gizemli yerlerden biri Ankara'da yer alıyor. Başkomutanlık Sığınağı olarak inşa edilen yer altı şehri, 3 gün boyunca 300 kişiye yetecek su ve hava barındırması sebebiyle şaşkınlık yaratıyor. Bu yer altı şehrinin, nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırılar için tasarlandığı biliniyor.

Türkiye genelinde vatandaşları meraklandıran birden fazla bölge var. Bunlar arasında en çok merak edilenleri Plüton'un Kapısı, İncirlik Hava Üssü, Kürecik Kalkanı, Kisecik Üssü, Sağır Oda ve Tarsus'taki gizemli ev olarak biliniyor.

Türkiye'nin en gizemli yeri, hiç kimse giremiyor! İçeride sadece 300 kişiyi yaşatacak hava var

BAŞKOMUTANLIK SIĞINAĞI HAYLİ MERAK EDİLİYOR

Ülkemizde hayli merak edilen yerlerden biri de Başkomutanlık Sığınağı. Savaş alanında devletin zirvesinin nükleer ve kimyasal silahlardan korunmak için özel bir sığınak bulunmaktadır. Başta Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek devlet kadrosu bulunduracak sığınak, savaş yönetim merkezine dönüştürülmüştür. Bu yer her türlü nükleer füzeye dayanıklıdır. 300 kişi aynı anda günlerce burada yaşayabiliyor. Sığınak Ankara'da yerin altında inşa edildi. Sığınak, tepe görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en gizemli yeri, hiç kimse giremiyor! İçeride sadece 300 kişiyi yaşatacak hava var

300 KİŞİYİ 3 GÜN BARINDIRACAK HAVA VAR

Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırı olduğu zaman özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünya ile ilişki kesiliyor. Havalandırma ise radyoaktif ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi ile çalışıyor. Havalandırma sistemi çalışmasa bile içerideki su ve hava, 3 gün boyunca 300 kişiye yetebiliyor.

Türkiye'nin en gizemli yeri, hiç kimse giremiyor! İçeride sadece 300 kişiyi yaşatacak hava var
Türkiye'nin en gizemli yeri, hiç kimse giremiyor! İçeride sadece 300 kişiyi yaşatacak hava var
Türkiye'nin en gizemli yeri, hiç kimse giremiyor! İçeride sadece 300 kişiyi yaşatacak hava var
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Son Dakika Yaşam Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir - Son Dakika
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