Türkiye genelinde vatandaşları meraklandıran birden fazla bölge var. Bunlar arasında en çok merak edilenleri Plüton'un Kapısı, İncirlik Hava Üssü, Kürecik Kalkanı, Kisecik Üssü, Sağır Oda ve Tarsus'taki gizemli ev olarak biliniyor.
Ülkemizde hayli merak edilen yerlerden biri de Başkomutanlık Sığınağı. Savaş alanında devletin zirvesinin nükleer ve kimyasal silahlardan korunmak için özel bir sığınak bulunmaktadır. Başta Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı olmak üzere savaşı yönetecek devlet kadrosu bulunduracak sığınak, savaş yönetim merkezine dönüştürülmüştür. Bu yer her türlü nükleer füzeye dayanıklıdır. 300 kişi aynı anda günlerce burada yaşayabiliyor. Sığınak Ankara'da yerin altında inşa edildi. Sığınak, tepe görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırı olduğu zaman özel yalıtımlı kapılar kapatılarak dış dünya ile ilişki kesiliyor. Havalandırma ise radyoaktif ile kimyasal gazların içeriye girişini önlemek için özel filtre sistemi ile çalışıyor. Havalandırma sistemi çalışmasa bile içerideki su ve hava, 3 gün boyunca 300 kişiye yetebiliyor.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir - Son Dakika