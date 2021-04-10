Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik - Son Dakika

Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik

10.04.2021 11:11
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye'nin en görkemli kalesi' seçilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kale'de, çevreye atılan çöpler nedeniyle kirlilik oluştu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye'nin en görkemli kalesi' seçilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Zil Kale'de, çevreye atılan çöpler nedeniyle kirlilik oluştu. Turist rehberi Muço Türkyılmaz (47), kaskını takarak indiği yamaçta çöpleri topladı.

Çamlıhemşin ilçesinde 13'üncü yüzyılda bölgede yaşayan Komnenoslar tarafından 750 metre yüksekte sarp bir kaya üzerine inşa edilen Zil Kale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlı İmparatorlu tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. Yakın tarihte restore edilen ve Rize'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan görkemli yapısı ile dikkat çeken Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2018 yılında yapılan Türkiye'de en görkemli kaleler sıralamasında 13 kale arasında birinci seçildi.

KİRLİLİK OLUŞTUEşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan kale, her yıl yerli-yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Ancak kaleyi ziyaret edenlerden bazıları, bölgeye çöplerini bırakıyor. Çevreye gelişigüzel atılan çöpler nedeniyle kirlilik oluştu. Kalenin seyir alanında plastik, naylon ve diğer atıklar birikti. Yöre halkı ziyaretçilerin daha duyarlı olmasını isterken turist rehberi Muço Türkyılmaz (47), kendi imkanları ile temizlik çalışması başlattı. Kaskını takan ve yamaçtan inen Türkyılmaz, çöpleri toplamaya çalıştı.Zil Kale'nin doğası ve tarihi ile harika bir yer olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Burada duruyoruz ve çöpleri aşağıya atıyoruz. Çok yazık, günah. Aşağısını görünce inanılmaz üzülüyoruz. Her sene ben buradaki çöpleri topluyorum. Artık buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ben buradan yetkililere bir çağrı yapmak istiyorum. Bu pet şişelerin üzerine 'beni çöpe at' diye bir yazı eklenirse belki insanlar daha duyarlı olur. Bu yeşillik ve doğal güzellik, çöplerle bir arada olmaz, olamaz. Bu hayvanlara da zarar veriyor. Ölen bir ineğin içerisinde poşet çıktığını biliyorum. Yazık, günah değil mi?" diye konuştu.'DAHA DUYARLI OLMALIYIZ'Zil Kale'yi görmek için Samsun'dan geldiğini belirten Nurhan Usta, "İnsana yakışan şeyler değil bunlar. Çöp doğaya değil çöpe atılır. Doğa temizliğinden önce bizim kirletmememiz gerekiyor. Şu güzelliğe hiç yakışmıyor. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.'BU YEŞİLLİĞİ KORUMAMIZ LAZIM'

İnebolu'dan gelen Pınar Yörüker ise, "Arabalarını fotoğraf çektirmek için burada durdurduktan sonra insanların buraya çöp bırakması çok üzücü bir durum. Bu yeşilliği korumamız lazım. Doğamıza sahip çıkarak, ileriki nesillere aktaralım" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik
Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik

Çamlıhemşin, Türkiye, Turizm, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'en görkemli' kalesinde kirlilik - Son Dakika


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