Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu
1 saat önce
İş dünyasınca yakından takip edilen "CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi" kapsamında, Türkiye'nin 50 güçlü kadın CEO'suna ödülleri verildi.
İş dünyasınca yakından takip edilen "CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi" kapsamında, Türkiye'nin 50 güçlü kadın CEO'suna ödülleri verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:55
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