Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu
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Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu

1 saat önce

İş dünyasınca yakından takip edilen "CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi" kapsamında, Türkiye'nin 50 güçlü kadın CEO'suna ödülleri verildi.

Türkiye’nin en güçlü kadın CEO’ları buluştu, System.String[]

İş dünyasınca yakından takip edilen "CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi" kapsamında, Türkiye'nin 50 güçlü kadın CEO'suna ödülleri verildi.

Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:55 
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