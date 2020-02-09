Türkiye'nin en güzel manzarasına sahip koşusu Riva'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en güzel manzarasına sahip koşusu Riva'da başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en güzel manzarasına sahip koşusu Riva'da başladı

6 saat önce

Türkiye'nin yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan Riva'da düzenlenen koşu, her yaştan sporseverin heyecanlı rekabetine sahne oldu.

Türkiye'nin en güzel manzarasına sahip koşusu Riva'da başladı, System.String[]

Türkiye'nin yeşil ve mavinin buluştuğu en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan Riva'da düzenlenen koşu, her yaştan sporseverin heyecanlı rekabetine sahne oldu.


Beykoz Belediyesi ve Macera Akademisi tarafından 7'den 70'e tüm sporseverleri doğayla buluşturmak, sağlıklı yaşam ve ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 3.'sü yapılan Riva Koşusu, sporun günlük hayatta daha fazla yer almasını da amaçlıyor. Riva merkezden başlayarak 5 kilometre koşularak koylardan U dönüşü yapılmasıyla düzenlenen yarış, toplam 10 kilometrelik parkurda gerçekleşti. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500 metrelik parkurda koştu.


600 kişinin katıldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2 saat süren koşu drone havadan görüntülendi. Riva Koşusu'nda her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıktı. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilen ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazandı.


Koşuda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "3'üncü Riva Koşumuzu gerçekleştiriyoruz. Şubat ayının ikinci haftasına yeni adım attık. Hava soğuk. Soğuğa rağmen ciddi katılım var. 600 kişi katıldı. Miniklerimizden tutun da yetişkinlerimize kadar farklı yaşlardan sporcu var. Sporcularımızı Riva'da ağırlıyoruz. Sağlıklı yaşam için spor gerekiyor. İlla kazanmak değil spor yapmak önemli. Bugün aynı zamanda bizim geleneksel hale gelmiş olan sağlıklı yaşam programlarımızdan bisiklet de eş zamanlı olarak Beykoz merkezde devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Beykoz Belediyesi, Türkiye, Beykoz, Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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